Denis Villeneuve se enfrenta a Star Wars. La nueva película del director de 'Dune 2' ya tiene fecha de estreno y va ser un evento imprescindible

El gran éxito de 'Dune 2' ha terminado de consagrar a Denis Villeneuve como uno de los directores más solicitados de Hollywood. El paso más lógico era que su siguiente película fuese 'Dune 3', pero en primera instancia dio a entender que sus planes eran otros. Esa duda persiste, pero lo que sí sabemos ya es que su siguiente largometraje se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

Warner contra Disney

La fecha elegida es particularmente importante porque Disney ya había anunciado el estreno de una nueva película de Star Wars para esa fecha. No está claro si se tratará de 'The Mandalorian y Grogu' o de 'New Jedi Order', el regreso a la franquicia de Daisy Ridley como Rey, pero lo que sí es incuestionable es que se trata de un movimiento bastante ambicioso por parte de Warner.

No obstante, conviene recordar que tanto 'Dune' como 'Dune 2' fueron retrasadas en varias ocasiones en el pasado, por lo que es posible que Warner acabe aplazando este nuevo trabajo de Villeneuve. Lo de que Disney deje libre ese hueco sí que lo veo bastante menos probable.

Ahora la gran duda está en saber cuál será exactamente ese nuevo trabajo de Villeneuve. Desde Warner solamente han aclarado que será una película evento, lo cual invita a pensar en la posibilidad de que haya cambiado de idea y haya aceptado hacer ya 'Dune 3'. La otra opción con más posibilidades es la adaptación de 'Nuclear War: A Scenario', libro de Annie Jacobsen sobre qué pasaría en el caso de que hubiese una guerra nuclear.

Sea cual sea la opción que elija Villeneuve, seguro que no tardamos mucho en tener más noticias al respecto.

