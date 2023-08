"La ejecución lo es todo". Michael Fassbender es un asesino en el póster de la nueva película de David Fincher

El mismo día que David Fincher celebra su 61º cumpleaños se ha publicado en redes sociales el primer póster de 'The Killer', la esperadísima nueva película del cineasta. El próximo 3 de septiembre se presenta en el Festival de Venecia y por suerte no tendremos que esperar mucho más para poder verla; tendrá un estreno limitado en salas de cine en el mes de octubre.

Fincher vuelve a Netflix

Y después llegará a Netflix, el 10 de noviembre. Es la segunda película de Fincher para la plataforma tras 'Mank' (2020), una de las grandes apuestas de Netflix para dotar de prestigio a su catálogo y con las que sigue intentando asaltar los Premios Óscar.

La relación de Fincher con el gigante del streaming va más allá del cine: como sabéis, el estadounidense es productor de la antología animada 'Love, Death + Robots' (de la que dirigió un corto) y además de producir también fue director de algunos episodios de 'Mindhunter', una de las series más aclamadas de Netflix. A pesar del éxito de crítica y público, parece que la producción es demasiado "cara" y se encuentra parada indefinidamente tras 2 temporadas que se hicieron muy cortas...

Pero Fincher regresa a Netflix con otro thriller sobre criminales. Como ya os hemos contado, 'The Killer' está protagonizada por Michael Fassbender y se basa en el cómic de Alexis Nolent y Luc Jacamon. Para llevar a cabo la adaptación, Fincher ha vuelto a trabajar con el guionista Andrew Kevin Walker, con quien ya colaboró en 'Seven', 'The Game' y 'El club de la lucha', ni más ni menos.

"La ejecución lo es todo", dice este primer cartel de la película. 'The Killer' se centra en un asesino profesional (Fassbender) perdido en un mundo sin brújula moral. Está solo, armado hasta los dientes y comienza a perder la cabeza mientras se prepara para ejecutar su siguiente golpe...

Además de Fassbender, el reparto incluye a Tilda Swinton, Arliss Howard, Charles Parnell y Sophie Charlotte. Trent Reznor y Atticus Ross se ocupan de la música original.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2023