George Lucas felicitó al director de 'Wicked' en cuanto terminó de verla en el centro comercial. "Estamos haciendo esto juntos"

Durante los años 80 y 90, el centro comercial (el "mall" de toda la vida) era el sitio donde pasaba todo en Estados Unidos. Era el lugar donde los chavales iban a jugar a los bolos, los padres hacían la compra semanal y los blockbusters cinematográficos se afianzaban: si conseguías ganarte al público de allí, tenías medio camino hecho para el éxito. El problema es que los tiempos cambian, y ahora muy pocos centros comerciales americanos han sobrevivido con el mismo glamour de antaño. Eso no parece preocupar a George Lucas, que aparentemente sigue acudiendo con las mismas ganas de siempre.

Defying Lucasity

Imagina que eres Jon M. Chu. Acabas de estrenar 'Wicked', uno de los grandes estrenos del año, y aún estás haciéndote a la idea, cuando de repente recibes una llamada de George Lucas, uno de los directores más influyentes de la historia... ¡Que acaba de terminar de verla en el sitio que menos te esperas! Así es como se lo contó a CBS Sunday Morning.

Todavía estaba en el centro comercial donde acababa de ver la película. No podría haber sido más amable, me dijo "He visto todos los elementos en 'Wicked'. Sé lo difícil que es juntarlo todo".

Chu no conocía personalmente a Lucas, pero ha afirmado que "Es muy agradable cuando ves líderes como él, líderes creativos que contactan contigo. No sabía que eso pasaba, son muy amables y te dicen que estamos haciendo esto juntos". Pues por supuesto que el creador de 'Star Wars' estaba viendo 'Wicked' en un centro comercial cualquiera. No nos lo podríamos imaginar de otra manera.

