George Miller explica cuál sería el futuro de Imperator Furiosa tras 'Mad Max: Furia en la carretera'

De entre todos los estrenos inminentes y proyectos en desarrollo de cara a los próximos años, no tengo ni un ápice de duda de que 'Furiosa' es el que espero con más ansia. La precuela de 'Mad Max: Furia en la carretera', la mejor cinta de acción de la década pasada lo que llevamos de siglo centrada en el personaje de Charlize Theron continúa viento en popa con George Miller a la dirección, pero aún está lejos de ser una realidad tangible.

Mientras la cosa evoluciona y esperamos la confirmación de que Anya Taylor-Joy relevará a Theron como la joven Imperator Furiosa, Miller ha optado por obviar el pasado de la guerrera de la carretera y aportar su visión sobre cuál fue su futuro después de los acontecimientos de 'Fury Road'. Ha sido en una entrevista con el periodista Josh Horowitz que podéis ver íntegra bajo estas líneas.

Según el cineasta australiano, ha barajado dos opciones claras para el sino de Furiosa. La primera de ellas, la sitúa como detonante y artífice de una utopía.

"He pensado a menudo sobre ello. Hay dos formas de abordarlo. Una es utópica, la cual no es una historia interesante, la verdad. De algún modo, imaginé que lo primero que haría sería subir y liberar el agua... políticamente, un New Deal [en referencia a la política intervencionista de Roosevelt]".