"Kenneth Branagh merece mucho más crédito". Un guionista de 'Thor' defiende la importancia de la película para el Universo Marvel

Si estáis en mi equipo y os pillan desprevenidos para preguntaros sin dar demasiado tiempo a pensar cuáles son las peores películas del Universo Cinematográfico de Marvel, es posible que no tardéis ni un segundo en pronunciar los títulos de 'Iron Man 2', 'Thor: El mundo oscuro' —glups— y, probablemente, una primera 'Thor' cuyos revisionados la continúan reafirmando como la pieza más soporífera de la Fase Uno.

No obstante, independientemente de su calidad, hay que reconcoer que la aventura del Dios del Trueno marvelita fue una pieza indispensable para dar forma al MCU que, más de una década después, continúa atrayendo a legiones de fans. Una idea que uno de los guionistas responsables del filme ha defendido a capa y espada en su cuenta de Twitter.

De aciertos y patinazos

Según Zack Stentz, Kenneth Branagh merece muchísimo más reconocimiento por ayudar a dar unos cimientos sólidos al Universo Marvel, los cuales comienzan por los fichajes de Tom Hiddleston y Chris Hemsworth para dos de los papeles "más difíciles" de adjudicar.

"Kenneth Branagh merece mucho más crédito del que ha obtenido por dar forma al Universo Cinematográfico de Marvel, porque el de Thor y el Loki fueron dos de los castings más difíciles. Si no adoras a Thor mientras se comporta como un capullo arrogante, y no amas y odias a Loki al mismo tiempo, la cosa se desmorona".

Stentz continuó su reflexión apuntando a que sin la disfrutable 'Capitán América' de 2011 y la 'Thor' de Branagh, la 'Vengadores' que todos conocimos no hubiese sido posible.

"El Universo Cinematográfico de Marvel ha pasado tanto tiempo cosechando éxitos que es difícil olvidar sus primeros tropiezos. 'El increíble Hulk' funcionó lo justo y 'Iron Man 2' hizo montones de dinero, pero creativamente fue irregular. 'Thor' y 'Capitán América' tuvieron que triunfar en 2011 para plantear las bases de 'Los Vengadores' en 2012. Si 'Thor' y 'Capitán América' hubiesen funcionado al nivel de 'El increíble Hulk', hubiésemos tenido una 'Los Vengadores', pero probablemente hubiese tenido reshoots y hubiese sido remontada en una especie de 'Iron Man y sus amigos' en lugar de la obra coral que tuvimos".

No seré yo quien quite la razón al señor Stentz —de hecho, creo que hay mucha verdad en sus palabras—, pero esto no significa que el desbarre shakespeariano-superheróico de Branagh no continúe siendo una de las producciones más irregulares y aburridas —y con más planos holandeses— del Universo Marvel.