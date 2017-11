"Llevábamos trabajando ya un par de años en ‘Coco’ antes de descubrir que se estaba haciendo ‘El libro de la vida’"

El estreno de una película de Pixar es un acontecimiento para todos los amantes del séptimo arte, pero lo es aún más cuando se trata de una de sus películas originales en lugar de una secuela de alguno de sus mayores éxitos. Ahora es el turno de 'Coco', una cinta alrededor de la festividad mexicana del Día de los Muertos, tema ya abordado hace unos años por la también producción animada 'El libro de la vida' ('The Book of Life')

El estreno de la película dirigida por Jorge R. Gutiérrez y cómo afectó eso a 'Coco' fue uno de los temas sobre los que preguntamos a Lee Unkrich y Darla K. Anderson, director y productora del nuevo largometraje de Pixar, en la entrevista exclusiva que tuvimos la ocasión de hacerles durante su paso por Madrid. A continuación os dejamos el resultado de esa charla:

¿Por qué hacer una película sobre el Día de los Muertos, cómo surgió la idea?

Lee Unkrich : Se me ocurrió la idea hace seis años. Había estado interesado desde hacía mucho por el Día de los Muertos. Había visto muchas representaciones visuales y artísticas, y vi en esto una oportunidad para mí de descubrir más sobre la tradición. Empecé a investigar y lo que surgió de ahí fue lo importante que la familia es para el Dia de los Muertos. El amor hacia la familia, la obligación de recordar a tus seres queridos, de hacer llegar sus historias a las nuevas generaciones.

Además, la cultura mexicana es muy colorida y musical. Sentí que teníamos todos los ingredientes para contar una historia que sería única y en la línea de las otras películas que habíamos hecho en Pixar.

En 2014 hubo una polémica con la comunidad latina y contratasteis asesores externos, ¿cuáles fueron los cambios principales que hubo con su llegada?

Darla K. Anderson : Sí, contratamos asesores y fue una bendición. Creo que eso vino tras el problema por el registro del título, pero acabamos trayendo a esos magníficos asesores que nos ayudaron a dar forma a la película de muchas maneras. Su contribución se ve en los pequeños detalles.

Lee Unkrich : Sí, tuvimos un desafortunado problema al principio relacionado con el título de la película. Hubo gente en la comunidad latina que se molestó por ello. Fue un gran aviso para nosotros sobre que teníamos que hacer todo lo que pudiéramos para que ‘Coco’ fuese auténtica y respetuosa. Ya era nuestra intención desde el principio, pero cuando eso sucedió aumentó la necesidad de hacer las cosas bien.

Fue entonces cuando contratamos a varios asesores para trabajar en la película, además de todos los mexicanos y México-estadounidenses que ya había en nuestro equipo. También investigamos mucho en nuestros viajes a México. Todo unido fue parte de nuestro esfuerzo para ser auténticos y respetuosos. Eso es lo que intentamos hacer a diario durante los seis años que hemos estado haciendo la película.

A mitad del desarrollo de la película se estrenó ‘El libro de la vida’ (‘The Book of Life’), ¿qué impacto tuvo eso en la película, tuvisteis que cambiar algo o no?

Lee Unkrich : No, afortunadamente no cambiamos nada. Llevábamos trabajando ya un par de años en ‘Coco’ antes de descubrir que se estaba haciendo ‘El libro de la vida’. Al principio todos estábamos preocupados por si estábamos contando accidentalmente la misma historia. Nos sentimos muy aliviados cuando se estrenó y vimos que era muy diferente a la nuestra. Afortunadamente no tuvimos que hacer cambios en nuestra historia.

Uno de los aspectos clave de la película es el reparto de voces. Me gustaría saber cómo fue el proceso para encontrar al protagonista y por qué se optó por Edward James Olmos para un personaje que es esencial para resituar el tono de la película.

Darla K. Anderson : Para Miguel, que está interpretado por Anthony González, hicimos un casting enorme. Estuvimos mucho tiempo intentando encontrar al niño perfecto. Anthony hizo la prueba bastante pronto y él vino para hacer un trabajo temporal de voz y empezamos a ver todo el talento que tenía. Él es fantástico. Su interpretación es increíble, es un espíritu libre, puede actuar muy bien, es muy cercano y carismático, y además puede cantar.

Lee Unkrich : Era muy importante para nosotros desde el principio que tuviésemos un reparto completamente latino. Fue estupendo fichar, no solamente en Estados Unidos, sino también en México para interpretar todos los personajes. Desde Gael García Bernal, que, por supuesto, es de México, hasta Benjamín Bratt, que vive en Estados Unidos pero tiene herencia latina, y gente como Edward James Olmos. Un montón de grandes actores, que aportaron mucho a la película, tuvieran un papel grande o pequeño y estuvieron entusiasmados de formar parte de ‘Coco’.

Darla K. Anderson : Edward James Olmos tiene tanta seriedad y dignidad. Pese a que su papel no es grande, sí que es extraordinariamente importante en la película y él hace un trabajo fantástico.

