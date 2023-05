Martin Scorsese decide el tema de su próxima película después de una reunión con el mismísimo Papa Francisco

Martin Scorsese tiene 80 años y ninguna intención de retirarse. Por más que piense que es demasiado tarde, lo cierto es que aún le quedan muchas historias que contar antes de que alguien le arranque la cámara de las manos, y ya sabemos de qué tratará la próxima de ellas después de 'Killers of the flower moon'. Lo curioso es que antes que el público, el primero en saberlo ha sido... el Papa.

Ego te absolvo

El director ha aprovechado su visita a Cannes para hacer un viaje por Italia e ir al Vaticano, donde ha tenido una reunión con el Papa Francisco. "He respondido al interés del Papa en los artistas de la única manera en la que sé: imaginando y escribiendo el guion de una película sobre Jesús, y estoy a punto de empezarlo". Hay que recordar que por muy bien que la Iglesia parezca llevarse ahora con Scorsese, durante años fue persona non grata después del estreno de 'La última tentación de Cristo'.

Eso sí, al menos pudo redimirse con 'Silencio', que incluso fue proyectada en la Santa Sede en 2016. La visita de Scorsese, por cierto, ha estado enmarcada junto a la de cuarenta poetas y escritores de todo tipo que se han reunido en la ciudad. El Papa les animó a seguir haciendo su trabajo: "No paréis de ser originales, creativos. No perdáis el prodigio de estar vivos".

De momento sabemos poco más, y por lo visto el manager de Scorsese aún no ha confirmado nada, así que el final de su trilogía religiosa aún está en el aire. No es su única película rumoreada: además, se supone que 'Roosevelt' ha entrado en pre-producción con Leonardo DiCaprio encarnando al presidente estadounidense y también 'The Wager', sobre un naufragio en alta mar, también con el actor como protagonista. Veremos cuál es el siguiente paso de esta prolífica carrera que se cuenta prácticamente en obras maestras.

