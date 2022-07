Marvel tuvo que dar un aviso a Sony por sus películas sobre villanos de Spider-Man

Mientras Marvel Studios trabaja para continuar construyendo el Universo Cinematográfico de Marvel, Sony está tratando de replicar ese éxito con su propio Universo de Personajes de Spider-Man y aunque ambas franquicias son desarrolladas y producidas por estudios en competencia, trabajan juntos con respecto a los derechos de Spider-Man, lo que atañe al presidente de Marvel, Kevin Feige.

Esta circunstancia legal permite que el personaje se mueva entre los mundos como mejor le parezca, por lo que, a pesar de supervisar Marvel Studios, Feige todavía tiene mano para ayudar a guiar la visión de Sony. En un nuevo informe, una fuente dice que el megaproductor ofrece notas sobre todas las propiedades relacionadas con Marvel de Sony. No solo eso, sino que advirtió a los responsables de la toma de decisiones de Sony que no se adelanten con el universo de personajes de Spider-Man de Sony.

Según revela el medio The Ankler:

"Y sí, Kevin Feige de Marvel interviene y ofrece notas sobre las películas de Marvel de Sony que no presentan a Spider-Man. Un informante le da crédito a Feige por guiar el enfoque de Sony y advertir al estudio que no se adelante demasiado en términos de construir un universo más grande en la línea de las películas de los Vengadores".

Ese mismo informe, del experto de Hollywood Jeff Sneider, también afirma que Tom Holland aún no ha cerrado un trato para regresar como el lanzaredes, aunque se supone que Sony quiere que el actor regrese para una segunda trilogía:

"Está bien, es posible que Sony no tenga el banco más grande en términos de franquicias, pero sabiamente hizo un trato con Marvel Studios para llevar a su personaje principal, Spider-Man, a la MCU, lo que ayudó a que las películas de Spidey en solitario del estudio fueran imprescindibles, incluso más aún. Y aunque hay planes en marcha para otra trilogía de Spidey protagonizada por Tom Holland, no creo que haya firmado un acuerdo todavía, por lo que esos planes siguen siendo no oficiales por ahora. Dicho esto, estoy seguro de que habrá más aventuras de Spidey con Holland".