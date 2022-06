Matar o no matar a los personajes clásicos de 'Parque jurásico': el director de 'Jurassic World: Dominion' cuenta cómo tomó esa decisión

Este artículo contiene spoilers de 'Jurassic World: Dominion'.

Pocas cosas más efectivas —y, a su vez, más artificiales y perezosas en términos dramáticos— que matar a un personaje querido por el público para generar impacto y un extra de emoción; un recurso que es especialmente tentador en secuelas tardías o cierres de sagas como pueden ser la recién estrenada 'Jurassic World: Dominion'.

Redención, muerte y relaciones paternofiliales

No cabe duda de que el regreso de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum a la saga jurásica era una oportunidad perfecta para dejar al patio de butacas conmocionado con una de esas muertes heroicas made in Hollywood —de hecho, algunas escenas juegan con esta idea con especial intensidad—, pero Colin Trevorrow no parece ser muy partidario de jugar con este tipo de cartas.

Esto no quiere decir que en 'Dominion' no llegarse a plantearse acabar con la vida de alguno de los personajes principales de la trilogía, pero según ha contado el director en el podcast ReelBlend, hay otros modos de encontrar redención más allá de terminar devorado por un velociraptor cabreado.

"Hubo una conversación sobre BD Wong. Fue un poco imprevisible. Y hubo un momento en el que hablamos sobre... su historia de redención en esta película es algo importante para mí. Aún así, puedes ser redimido y, aún así, no sobrevivir, ¿sabes? A menudo tenemos que pagar por nuestros pecados con nuestras vidas. Terminamos sintiendo que, para él, era importante vivir para poder seguir adelante, lo que, obviamente, en el contexto de las películas, es crucial. En cuanto a nuestros personajes míticos, ya sabes, es muy interesante. He pensado mucho en ello, pero nunca lo tuve en consideración".

Ahora bien, cuando hablamos de acabar con los héroes de la primera trilogía de 'Parque jurásico', la cosa cambia. El motivo por el que Trevorrow jamás se planteó dar un final tan funesto a Alan Grant, Ellie Sattler o Ian Malcolm, no se ajusta a lo estrictamente narrativo, sino a lo puramente emocional.

"Y el motivo es porque siento que la muerte de estos iconos de nuestra infancia es como un ensayo de la muerte de nuestros padres. Creo que nos están preparando para algo que sabemos que está por llegar, y es tremendamente triste. Y, cuando la gente sale de ver esta película, quiero que sientan esperanza, y que sientan que estos personajes que adoro y conozco estén a salvo. Incluyendo los dinosaurios. Van a estar bien. Y creo que en función de cuándo llegue está película al público, de en qué punto estemos en nuestra historia, tanto los fans como los humanos del planeta, creo que necesitábamos que esta película en particular terminase con un '¿Sabes qué? Podemos conseguirlo'".

La verdad es que la analogía es lo suficientemente potente como para aplaudir la decisión de haber dejado a estos tres iconos con vida al final de 'Dominion'. Bien por Trevorrow.