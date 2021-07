“Michael Jordan es Space Jam”. El director de la ‘Space Jam’ original carga contra ‘Nuevas leyendas’ y se revela el cameo ideado para la leyenda de los Bulls

A pesar de las demoledoras críticas que ha recibido, y que la etiquetan más como una estrategia de marketing salvaje que como un largometraje al uso, 'Space Jam: Nuevas leyendas', que se estrena hoy viernes en cines españoles, está funcionando como un tiro en Estados Unidos. Y es que es complicado resistirse al imperecedero encanto de los Looney Tunes y al magnetismo de una estrella como LeBron James.

Pero, más allá de estos elementos clave, la continuación del título de culto de 1996 podría haber contado con un invitado especial que los hubiese eclipsado en unos pocos segundos. Me estoy refiriendo, por supuesto, al mismísimo Michael Jordan, cuyo cameo llegó a plantearse para, después, quedar en agua de borrajas y verse reducido a un gag con cierto actor de nombre similar al de la estrella del baloncesto: Michael B. Jordan.

Así lo explicado el director Malcolm D. Lee en una entrevista con Entertainment Weekly.

"Durante el rodaje, Mike se pasó por el set un par de veces y estaba pasando el rato con LeBron, y entonces alguien lanzó la sugerencia [de que hiciese un cameo]. Yo estaba en plan, 'Es una buena idea, y si está dispuesto a hacerlo, intentémoslo'. Eso sí, la escena del vestuario era larga y no sabía si íbamos a ser capaces de sacarlo adelante. Porque hay un poquito más de interacción entre él y LeBron que terminamos cortando. Pero es uno de los mejores chistes que he incluido en una de mis películas. No hay otra película en la que hubiese podido añadir este chiste. Warner Bros. quería usarlo en la campaña promocional, pero no podían hacer eso, porque la broma es demasiado buena como para sacrificarla".

Aunque el breve gag con Michael B. Jordan tenga su gracia, si fue posible es debido a lo improbable que el otro Michael Jordan —el que no tiene la B en medio— accediese a aparecer en 'Space Jam: Nuevas leyendas'. Aún así, Malcolm D. Lee tenía en mente una idea para dar a la estrella del basket su minuto de oro en la película, basada en una de sus frases más virales, escuchada en la celebrada docuserie 'El último baile'.

El que sí parece haberse tomado 'Nuevas leyendas' de un modo muy personal es Joe Pytka, el director de la 'Space Jam' original, que en 2016 ya comentó que le parecía "ridículo intentar hacer una película diferente a partir de ella". Para sorpresa de nadie, al señor Pytka no le ha hecho demasiada gracia lo que ha visto de la secuela, incluyendo una banda sonora que considera "insignificante", y un Bugs Bunny que "parece uno de esos peluches que compras en la tienda de regalos del aeropuerto para llevárselo a tu hijo cuando se ha alargado demasiado un viaje de negocios".

El realizador lo tiene claro; una nueva película de 'Space Jam' no podría funcionar sin Michael Jordan, porque "'Space Jam' ES Michael Jordan". Así lo compartió con el medio TMZ.

"He trabajado con tres personas que tienen la cualidad única de conmover a la gente pase lo que pase; les ven y empieza la magia: Michael Jordan, Michael Jackson y Madonna. Los tres tienen este atributo que hace que la gente conecte inmediatamente con ellos sin conocerles de nada. Y nadie más lo tiene. LeBron es un jugador de baloncesto fantástico, está en el top-20 de todos los tiempos. Pero no es Michael. Tal vez deberían llamarla de otro modo. No deberían llamarla 'Space Jam 2' o lo que sea. Debería ser otra película. No es 'Space Jam'. 'Space Jam' es Michael Jordan. No importa lo mucho que LeBron quiera ser un gran jugador —que lo es—, no es Michael Jordan. Nunca habrá otro Michael Jordan".