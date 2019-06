Muere Narciso Ibáñez Serrador, uno de los grandes referentes del cine y la televisión española

Narciso Ibáñez Serrador ha muerto a los 83 años de edad. Hoy mismo fue ingresado de urgencia por una infección de orina y finalmente ha acabado perdiendo la vida apenas unos días antes de su cumpleaños, que habría tenido lugar el 4 de julio.

Ibáñez Serrador se convirtió en un referente del cine español de terror. Es cierto que en su haber cuenta únicamente con dos películas, las estupendas 'La residencia' y '¿Quién puede engañar a un niño?', pero también ayudó de forma notable a la difusión de este género a través de espacios televisivos como 'Mis terrores favoritos'.

Polifacético

Además, a él también le debemos 'Historias para no dormir', una antología televisiva imprescindible para cualquier amante de la ficción televisiva. Eso sí, con el paso del tiempo su carrera giró hacia la dirección de míticos programas como 'Un, dos, tres... responda otra vez', 'Waku Waku' o 'Hablemos de sexo', el primer espacio sobre sexología de la televisión española.

Su último trabajo fue 'La culpa', tv movie que formaba parte de un intento de revitalizar 'Historias para no dormir' que no cuajó entre el público. Eso no fue óbice para que la Academia de Cine Español le rindiese un merecido homenaje en los últimos premios Goya con un galardón de honor a toda su carrera.

Descanse en paz.

Vía | El Español