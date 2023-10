"No puedo creer que viera Barbie". John Carpenter habla de su experiencia viendo a Margot Robbie y cómo no terminó de entender su mensaje feminista

La verdad es que este crossover no le vimos venir. John Carpenter ha visto 'Barbie' y tiene opiniones al respecto, aunque lo más curioso es que no son ni positivas ni negativas, sino más bien de consenso. El director de 'Halloween' tiene ya 75 años y puede que no sea el público objetivo de la película de Greta Gerwig, pero se ha expresado con más respeto que muchos de los espectadores más jóvenes que salieron enfadadísimos.

Come on, Carpenter

Ha pasado más de una década desde que el maestro del terror dirigiera 'Encerrada' y ahora es el momento de volver con una nueva serie, 'Suburban Screams', para la que también hace la banda sonora. No es la única que ha compuesto estos días. Por ejemplo, hizo lo propio para las 'Halloween' de David Gordon Green, que en una entrevista con Los Angeles Times afirma que disfrutó: "Me gustó lo que hizo David con las tres 'Halloweens'. Me encantó la segunda, creo que fue fabulosa. He escuchado que 'El exorcista' no está muy bien. Podría ser una película increíble, no entiendo cómo puedes meter la pata ahí".

Y no tiene pinta de que vaya a ir a verla al cine, porque apenas sale de casa: "No he ido a ver una película en un tiempo, pero las veo en mi casa. Vi 'Barbie'. No puedo creer que viera 'Barbie'. Simplemente no es de mi generación. No tuve nada que ver con muñecas Barbie, no sé quién es Allan... Quiero decir, puedo hacerme una idea. Ella dice 'No tengo una vagina' y al final '¡Voy a ir a un ginecólogo!'. Esa es la película para mí. Quiero decir, hay algo sobre el negocio del patriarcado pero me perdí en esa parte. Me superó. Pero creo que Margot Robbie estaba fabulosa".

Además del shock, Carpenter afirma que es posible que vuelva a dirigir "si encuentra el proyecto o el presupuesto correcto", aunque reconoce que no quiere trabajar demasiado. "Comparado con la música es muy diferente, porque la música es la forma de arte más pura que hay. No tienes que hablar sobre ella, no tienes que explicarla. Puedo tocar y alguien en Indonesia simplemente sentirlo (...) Pero tristemente me enamoré de las películas, que es la forma de arte más loca y tonta que hay". Y por suerte, lo hizo.

