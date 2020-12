Nolan cree que Tom Hardy estuvo asombroso como Bane y le compara con Marlon Brando: "Lo que hizo aún no ha sido completamente valorado"

La trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan tuvo una gran acogida por parte del público, pero es cierto que 'El caballero oscuro: La leyenda renace' generó mucha más división que las dos anteriores entregas. Uno de los puntos fuertes de la misma era el imponente trabajo de Tom Hardy como Bane, algo que el propio director cree que todavía no ha sido tan apreciado como se merece.

Nolan se ha pronunciado al respecto en su paso por el podcast Happy Sad Confused, llegando a comparar un aspecto de la interpretación de Hardy con el mismísimo Marlon Brando. En concreto, esto fue lo que comentó cuando reivindicó el trabajo del protagonista de 'Venom':

No hay una red de seguridad para ninguno de estos muchachos y lo que hizo Tom con ese personaje aún no ha sido completamente valorado. Es una actuación extraordinaria, realmente asombrosa. La voz, la relación entre ver solo los ojos y la frente. Tuvimos discusiones sobre la máscara, lo que mostraría y lo que no, y una de las cosas que recuerdo que me dijo fue que, llevándose el dedo a la sien y la ceja y dijo: "¿Puedes darme esto para jugar? Deja que la gente vea esto”. Efectivamente, ves eso en la película, este tipo de cejas al estilo de Marlon Brando, expresando todo tipo de cosas simplemente monstruosas. Es una gran actuación.