"Nunca me habían propuesto algo así". Cuando Tim Burton eligió música de Harry Belafonte para solucionar una escena... porque era barata

Hay canciones que definen películas y viceversa. Uno de los casos más recordados es el de recientemente fallecido Harry Belafonte y 'Bitelchús', el clásico ochentero de Tim Burton que utilizó sus canciones porque encajaban con la escena... y con el presupuesto.

Ritmo del calipso

Hace poco dijimos adiós a Harry Belafonte, legendario músico estadounidense que fallecía a los 96 años. El "Rey del Calipso" hizo historia en la música y en el cine, ya que no son pocas las ocasiones en las que sus canciones complementaron grandes títulos del séptimo arte.

Uno de los más recordados es el de 'Bitelchús', la comedia paranormal que lanzó la carrera de Tim Burton en 1988. Su canción 'Day-O (The Banana Boat Song)' pasó a formar parte del imaginario cinéfilo gracias a esa divertida escena en la que los personajes se ponen a bailar en la cena, poseídos por una misteriosa fuerza que les obliga a ello.

Pero no es la única canción de Belafonte que podemos escuchar en la cinta protagonizada por Michael Keaton y Winona Ryder: el tema 'Jumpi in the line (Shake Señora)' también aparece en la escena en la que Lydia se pone a volar.

La decisión de usar las canciones de Belafonte en la película se gestó durante el rodaje de la propia escena de la cena, en la que Catherine O'Hara planteó darle algo más de vida a la secuencia con música calipso y sugirió temas como 'Rum and Coca Cola' o la propia 'Day-O'.

Pero lo que inclinó la balanza en favor de los temas del músico de ascendencia jamaicana fue el ajustado presupuesto de la película, que pudo permitirse pagarlos a un precio realmente asequible: "Creo que fueron unos 300 dólares" recordaba Jeffrey Jones, uno de los intérpretes.

El productor David Geffen contactó con el músico y le pidió permiso para usar sus canciones en la película. Así lo recordaba Belafonte: "Nunca me habían propuesto algo así. Hablamos un poco, me gustó la idea de 'Bitelchús' y acepté hacerlo".

