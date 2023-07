"Para él soy alguien de un país bananero". Robert Downey Jr. se ríe de Alejandro G. Iñárritu por decir que el cine de superhéroes es "genocidio cultural" y el mexicano responde con dureza

A Alejandro González Iñárritu no le gustan las películas de superhéroes y en 2014 afirmó que estas eran una forma de "genocidio cultural" mientras promocionaba 'Birdman', y agregó: "No soy capaz de responder ante esos personajes. Han sido veneno porque la audiencia está tan sobreexpuesta a la trama y las explosiones y esa mierda que no significa nada sobre la experiencia de ser humano".

Robert Downey Jr. contestó al comentario de Iñárritu en 2015, durante una entrevista con The Guardian para promocionar su papel como Iron Man en 'Vengadores: la era de Ultron'.

Pero la réplica del actor fue algo controvertida. Downey Jr. señaló que "respeta muchísimo" a Iñarritu, pero también se burló de sus raíces españolas de Iñarritu al decir:

"Para un hombre cuya lengua materna es el español, poder armar una frase como 'genocidio cultural' simplemente habla de lo brillante que es".

En una nueva entrevista con IndieWire tras el estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia de 'Bardo', Iñárritu reflexionó sobre la respuesta de Downey Jr:

"Fue como 'Oh, ustedes, gente de su país bananero'. Si yo fuera de Dinamarca o Suecia, podría ser visto como filosófico, pero cuando eres mexicano y dices cosas, eres pretencioso”.

"Filosóficamente, no me gustan los superhéroes"

Michael Keaton e Iñárritu en el rodaje de 'Birdman'

Alejandro G. Iñárritu dijo en sus comentarios iniciales que solamente le molestaba la palabra "superhéroe":

"¿Qué diablos significa eso? Es una concepción falsa, engañosa, el superhéroe. Entonces, la forma en la que aplican la violencia, es absolutamente del ala derecha. Si observas la mentalidad de la mayoría de esas películas, en realidad se trata de personas ricas, que tienen poder, que harán el bien, que matarán al malo. Filosóficamente, simplemente no me gustan”.

Y tú, ¿de qué lado estás?

En Espinof | Las mejores series de superhéroes en Netflix, HBO y otras plataformas