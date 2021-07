Pedro Almodóvar abrirá el Festival de Venecia con 'Madres paralelas' y San Sebastián anuncia las primeras películas que competirán en su 69ª edición

Tras la clausura de Cannes 2021, tenemos novedades sobre otros de los más grandes festivales de cine. Por un lado, desde el certamen de Venecia se ha anunciado que 'Madres paralelas', lo nuevo de Pedro Almodovar, forma parte de la Sección Oficial y será la película que inaugurará la 78ª edición.

Venecia quiere ganar a Cannes con Almodóvar y 'Dune'

Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Rossy de Palma, Julieta Serrano y Aitana Sánchez-Gijón encabezan el reparto del film de Almodovar. 'Madres paralelas' se centra en dos mujeres que coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y se quedaron embarazadas accidentalmente pero mientras Janis, de mediana edad, está pletórica, la más joven, Ana, está aterrorizada. Entre ambas se creará un vínculo que el azar se encargará de complicar...

Cabe recordar que Almodóvar ya recibió un León de Oro honorífico en 2019 pero mucho antes, en 1988, le premiaron el guion de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. La buena relación con el festival se remonta a los comienzos de su carrera y así lo señala en un comunicado público: "Nací como director en 1983 en Venecia, en la sección Mezzogiorno Mezzanotte [allí presentó 'Entre tinieblas']. 38 años después, me nombran para abrir el festival. No puedo explicar la alegría y el honor, y lo mucho que significa esto para mí sin caer en la autocomplacencia. Estoy muy agradecido al festival por este reconocimiento y espero estar a la altura".

Además de 'Madres paralelas', se ha confirmado el estreno de una de las superproducciones más esperadas de los últimos años: 'Dune', de Denis Villeneuve. Asimismo, se podrá ver 'Halloween Kills', la nueva secuela de la franquicia de horror, aprovechando que se entregará a Jamie Lee Curtis un premio de homenaje a toda su carrera. Roberto Benigni también recibirá el mismo honor.

Otros potentes títulos que se dan como seguros para el certamen italiano son 'The Power of the Dog' de Jane Campion, 'The Hand of God' de Paolo Sorrentino y 'Spencer' de Pablo Larraín. El próximo Festival de Venecia se celebrará del 1 al 11 de septiembre con Bong Joon-ho como presidente del jurado.

San Sebastián responde con sus primeros títulos a concurso

Por otro lado, el Festival de San Sebastián ha revelado los primeros trabajos que competirán en su 69ª edición. Se estrenarán 'Arthur Rambo' de Laurent Cantet (Palma de Oro en Cannes con 'La clase' o 'Entre les murs'), 'Earwig' de Lucile Hadzihalilovic (ganadora en San Sebastián del Premio Especial del Jurado con 'Evolution'), 'Distancia de rescate' de Claudia Llosa (ganadora del Oso de Oro en Berlín con 'La teta asustada'), 'Benediction' de Terence Davies, 'I Want to Talk about Duras' de Claire Simon, 'Camila saldrá esta noche' de Inés Barrionuevo.

Asimismo, se presentarán las primeras películas dirigidas por Alina Grigore ('Blue Moon'), Tea Lindeburg ('As in Heaven') y Zhang Ji ('Fire on the Plain'), que ha contado con la producción ejecutiva de Diao Yinan. De momento, esto es todo. La próxima edición del certamen donostiarra tendrá lugar del 17 al 25 de septiembre.