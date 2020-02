Pedro Almodóvar rodará en inglés sus dos nuevos proyectos: 'La voz humana' y 'Manual para mujeres de la limpieza'

Pedro Almodóvar ya está listo para emprender los siguientes proyectos de su carrera. Tras el final de la exitosa carrera de 'Dolor y gloria' en la pasada edición de los Óscar, donde competía en dos categorías (mejor film internacional y mejor actor), el cineasta manchego ha anunciado que ya tiene en marcha dos nuevos trabajos y los rodará en inglés.

Almodóvar se pasa al inglés con Tilda Swinton

El más inmediato es 'La voz humana' y Almodóvar contará con Tilda Swinton como protagonista. Se trata de un cortometraje basado en la obra de Jean Cocteau y, en estos momentos, el plan es rodar en Madrid durante el mes de abril y estrenarlo en el circuito de festivales en otoño.

"Es raro cuando mis amigos preguntan qué me gustaría hacer a continuación y se sorprenden cuando digo que me gustaría rodar un corto, que sería de unos 15 minutos, no una serie. Esa es la historia de la que estoy realmente enamorado ahora", ha declarado el director.

'La voz humana' gira en torno a la última conversación telefónica de una mujer con su amante. Almodóvar, que define el proyecto como "muy personal" y "una especie de experimento visual", escribió el guion en español e hizo que se lo tradujeran. En cuanto a trabajar con Tilda Swinton, dice: "es exactamente cómo la imaginé. Es abierta, muy inteligente. Me dio mucha confianza con la logística. En el ensayo, nos entendimos muy íntimamente".

Revela que ha estado trabajando con la actriz para actualizar aspectos de la historia. "Trabajamos para ver si sería correcto decir esto o aquello. Pensé que no hay ningún tipo de mujer que pueda comportarse así porque está muy pasada de moda. Esa mentalidad no existe", asegura el autor de 'Dolor y gloria'.

'La voz humana' fue publicada en 1928. No es la primera vez que Almodóvar acude a este material: ya le inspiró para escribir el guion de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988), nominada al Óscar como mejor película de habla no inglesa.

'Manual para mujeres de la limpieza', su siguiente largometraje

El otro proyecto es una película: 'Manual para mujeres de la limpieza'. También una adaptación, en este caso de cinco relatos del libro de Lucia Berlin. Almodóvar aclara que escribió el primer borrador durante sus viajes al festival de Toronto y la temporada de premios, y que ya tiene el compromiso de dos actores pero no va a decir los nombres todavía.

"Es un libro maravilloso. No es tan diferente de Alice Munro [a quien adaptó en 'Julieta']. Era una alcohólica y se casó con un drogadicto. una mujer muy complicada". El rodaje tendrá lugar en Estados Unidos (Oakland y San Francisco) y aunque una de las historias sucede en México podría tener localizaciones en Madrid. "Por supuesto, me siento menos seguro con esta historia, pero no muy asustado. Es un auténtico capricho para mí", confiesa Almodóvar.