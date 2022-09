"Es la película más personal que he hecho nunca". Steven Spielberg triunfa en Toronto y empieza a sonar como favorito al Óscar

Como viene siendo tradición desde hace ya no años, sino décadas, si un curso cinematográfico tiene un largometraje de Steven Spielberg entre sus estrenos, este pasa automáticamente a convertirse en uno de los más esperados. Este 2022 le ha tocado el turno a 'The Fabelmans', el filme semi-autobiográfico con el que el Rey Midas de Hollywood acaba de triunfar en el recién clausurado Festival de Toronto.

Como locos a por el Óscar

El certamen canadiense ha premiado al filme protagonizado por Michelle Williams, Paul Dano, Gabriel LaBelle y Seth Rogen —entre otros— con el People's Choice Award. Un reconocimiento que lleva votándose por los miembros del público desde 1978 y que suele considerarse como un fantástico augurio de cara a la carrera por el Óscar, como bien han demostrado títulos como 'Nomadland', 'Green Book', '12 años de esclavitud', 'American Beauty' o 'Carros de fuego'.

Spielberg ha agradecido de este modo el galardón:

"Por encima de todo, estoy encantado de haber traído esta película a Toronto. Esta es la película más personal que he hecho nunca, y la cálida acogida de todo el mundo en Toronto ha hecho mi primera visita al TIFF muy íntima y personal para mí y para toda mi familia Fabelman. Gracias a Cameron Bailey y al increíble equipo del TIFF; gracias a Universal Pictures y un agradecimiento muy especial a todos los fans del cine de Toronto que han convertido el último fin de semana en uno que no olvidaré jamás".

Pero ojo, porque haber recibido el People's Choice en el TIFF —además de un enorme número de elogios por buena parte de quienes ya han podido disrutarla— no convierte en pan comido su carrera por la preciada estatuilla dorada; y es que en este 2022 la competencia promete ser feroz, con un buen puñado de estrenos que prometen dar guerra en la lucha por las nominaciones y los premios.

Entre ellos se encuentran producciones celebradas con un plus de prestigio festivalero como 'The Whale' de Darren Aronofsky, 'Empire of Light' de Sam Mendes o 'Bardo' de Alejandro G. Iñárritu; títulos palomiteros que podrían dar el campanazo en las candidaturas como 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion', 'The Woman King', 'Avatar: El sentido del agua' o 'Black Panther: Wakanda Forever' o taquillazos como 'Top Gun: Maverick'; sin olvidarnos de la esperada 'Babylon' de Damien Chazelle.

No cabe duda de que nos espera una temporada de premios 2022-2023 realmente apasionante.