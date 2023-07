Es una de las películas de ciencia ficción más inquietantes y es del director de 'Dune': identidad y distorsión de la realidad que puedes ver gratis en streaming

La ciencia ficción, y en general cualquier género que explore una realidad distorsionada, siempre es un estupendo vehículo para indagar en las cuestiones más profundas y complejas de la existencia y la humanidad. No siempre para llegar a conclusiones claras, pero siempre para valorar elementos que no están rodeando pero que lo mismo no tenemos en cuenta hasta que es demasiado tarde.

Pocos consiguen llevar esa profundidad intelectual e incluso emocional al cine grande, pero Denis Villeneuve ha conseguido posicionarse en esa liga de privilegiados que pueden tenerlo todo. 'Dune', 'La llegada' o 'Blade Runner 2049' son sus esfuerzos más ambiciosos por la escala, aunque su maestría en el género ya se apreciaba en producciones menores como la fascinante 'Enemy'.

Quién eres tú. Quién soy yo

Adaptando una novela de José Saramago sobre un hombre duplicado (literalmente, 'El hombre duplicado'), el cineasta canadiense ofrece uno de los trabajos de fantástico más inquietantes y perturbadores del cine reciente de la mano de un Jake Gyllenhaal que estaba en uno de los momentos más dulces de su carrera. Esta joya se puede ver gratis en streaming a través de RTVE Play, además de en plataformas con suscripción como Filmin.

Gyllenhaal interpreta a un anodino profesor de historia atrapado en la monotonía de la vida. Un día se pone una película y hace un descubrimiento chocante: el actor de la película es idéntico físicamente a él. El profesor empieza a obsesionarse con este suceso, viendo más películas de este intérprete, indagando sobre su vida personal y considerando que se trate de un doble suyo. Sin embargo, las diferencias entre ambos son notables, y el proceso de profundizar en este descubrimiento tendrá importantes consecuencias.

Villeneueve desarrolla una historia de lo más inquietante y misteriosa, con base inconfundiblemente de ciencia ficción y cuestiones ambiguas donde la interpretación del espectador primara sobre las explicaciones de los hechos. Algunos hablarían incluso de ejercicio propio del cine de David Lynch, para profundizar así conexiones que lleven a ambos autores a 'Dune', pero aquí hay un poso más realista y menos onírico que distancia bastante de esa esencia.

'Enemy': meticulosa e impactante

En su lugar, el canadiense emplea elementos casi de neo-noir de escala muy reducida para hacer más inquietante el tono y la intriga (que no el misterio), además de para enfatizar la sensación de una realidad asfixiante y un mundo donde el protagonista no puede evitar sentirse desolado. Su identidad empieza a distorsionarse, igual que su percepción de la realidad, dando así los momentos visuales más estimulantes de una película fotografiada de manera exquisita.

El director sabe emplear lo impactante y la narración meticulosa que habitualmente suele recibir la calificación de fría. Pero el cine de Villeneuve logra ser muy incisivo y claro a la hora de explorar una psique torturada, donde la mente sufre y el individuo cuestiona el lugar que ocupa en el universo. Es algo presente en 'Dune', pero ya explorado en 'Enemy' de la manera más estimulante y también chocante, con uno de esos finales que siguen despertando curiosidad y debate tras una década de su estreno.

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia