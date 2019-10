Quentin Tarantino no piensa recortar 'Érase una vez en Hollywood' para estrenarla en China

Que no. Quentin Tarantino se planta firme. No piensa remontar 'Érase una vez en Hollywood' (Once Upon a Time in Hollywood) para contentar a los censores chinos, según confirma Variety. Una decisión que significa que la oda al final de los años sesenta, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt no se verá en China de forma legal.

Tarantino ya había tenido problemas en el país con 'Django desencadenado'(Django Unchained, 2012) y finalmente acordó hacer algunos recortes para eliminar escenas de violencia gráfica y desnudos cuando la película fue retirada de los cines. Cuando se volvió a lanzar editada, la película fracasó en el país, ganando apenas 2,7 millones de dólares, incluso habiendo recaudado 425,4 a nivel mundial.

'Érase una vez en Hollywood' podría haber tenido otra suerte por que cuenta con DiCaprio, uno de los favoritos del público chino, en un papel principal junto con otra estrella como Pitt, pero el lío a ido de mal en peor. Sony Pictures hizo un contrato con Tarantino en el que este tiene el corte final en la película, por lo que cualquier modificación debe ser aprobada por él. Las autoridades chinas no dijeron a Sony qué escenas eran conflictivas, pero una fuente del exhibidor ha dado la pista.

El lanzamiento de la película planeado el 25 de octubre fue suspendido cuando Shannon Lee, la hija de Bruce Lee, presentó una queja ante la Administración Nacional de Cine de China. Recordemos que ya hubo polémica sobre la representación en pantalla de su difunto padre como un hombre arrogante que pierde contra el doble de acción Cliff Booth en una pelea.

Tarantino ya ha defendido su representación del actor oriental, cuando dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en Moscú que:

"Bruce Lee era un tío algo arrogante. El modo en que hablaba, no me inventé inventé demasiado de eso. Le escuché decir cosas como esas con el mismo propósito. La gente está diciendo, 'bueno, nunca hubiese dicho que podría vencer a Mohammad Ali'. Bueno, sí que lo hizo, ¿de acuerdo? No sólo lo dijo él, pero su mujer, Linda Lee, lo dijo en su primera biografía que leí. Por supuesto que lo dijo."

'Érase una vez en Hollywood' se considera una favorita de los Óscar y ha recaudado unos potentes 366,8 millones de dólares con un presupuesto de 90 millones. Los portavoces de Sony y Tarantino declinaron hacer comentarios, pero la productora aspiraba a alcanzar los 400 millones de recaudación mundiales gracias a este último impulso.