"¿Quién es esa gente con la que tengo que conectar?". Sofía Coppola afirma que no puede ver películas sin personajes femeninos

A pesar de que se fuese de vacío en la última ceremonia de entrega de los Globos de Oro, en la que optaba a los galardones al mejor guión, la mejor dirección, la mejor película dramática y la mejor actriz, no cabe duda de que 'Una mujer prometedora' —'Promising Young Woman'— es uno de los títulos más atractivos y atípicos que se han pasado por esta temporada de premios 2021.

Además de la puesta en escena y el libreto de Emerald Fennell, uno de los grandes reclamos del largometraje es la potente interpretación de Carey Mulligan; un trabajo del que habló con la también cineasta Sofia Coppola durante una charla organizada por Screen International que ha dejado una declaración, cuanto menos, sorprendente, de la autora de 'Lost in Translation'.

Fennell comenzó elogiando de este modo su colaboración con Mulligan:

"Nos entendimos inmediatamente. Hizo mucho más fácil rodar la película. Sabía que ella sabía exactamente en lo que yo estaba pensando, y pudimos trabajar muy rápido entre nosotras. Creo que si hubiese sido cualquier otra persona a la que no hubiésemos conocido antes, haber hecho la película hubiese sido muy duro, porque no necesitaba un trato condescendiente ni que la elogiasen. Tan sólo está preparada. Siempre está ahí. Nunca se va a su trailer. Está lista para trabajar".

¿Quién es esa gente?

A continuación, la realizadora continuó añadiendo lo siguiente: "Trabajaría con Carey otra vez en un santiamén y, no sé si es algo deliberado inconscientemente, pero creo que lo que estoy no tiene nada que pueda [interpretar], porque no tiene mujeres...". En ese momento, Coppola interrumpió a su interlocutora sin permitirle terminar la frase, respondiendo, "¿No hay mujeres en la película?".

Después de que Fennell aclarase que lo que no hay son personajes femeninos que se ajustasen a la edad de la actriz —que actualmente tiene 35 años— Sofía Coppola soltó la bomba: "No puedo ver películas que no tengan ningún personaje femenino. Me quedo en plan, '¿Quién es esa gente con la que tengo que conectar?'".

¿Es el sexo de los protagonistas y del espectador de un largometraje un elemento más importante que un tratamiento cuidado y eficiente a la hora de generar empatía? No es la primera vez que este controvertido debate, si es que lo hay, sale a la luz; sobre todo centrado en el mundo del videojuego —el caso más reciente ha sido el de 'The Last of Us. Parte II'—, pero, en lo que a mí respecta, soy de los que tienen la opinión de que un buen guión está por encima de —casi— todo lo demás.