"Soy un viejo, ¿cómo voy a dirigir esto?". Paul Schrader deja (por suerte) en manos de Elisabeth Moss su nuevo guion repleto de sexo explícito

Desde 1974 hasta ahora Paul Schrader solo ha escrito 27 guiones de largometraje. Pero francamente, cuando algunos son 'Taxi driver', 'Toro salvaje' o 'La última tentación de Cristo', tienes bula papal para hacer lo que quieras. Es como si solo hubieras pintado tres veces, pero una de ellas te saliera la Capilla Sixtina. Pero ahora el guionista y director, que fue nominado al Óscar por primera vez en 2019 por 'El reverendo', tiene 76 años y la cabeza lo suficientemente clara como para saber qué puede y qué no puede dirigir.

¡Sexo! Y ahora que he llamado vuestra atención, ¡sexo!

Schrader, en plena huelga actualmente y con una perspectiva más bien sarcástica al respecto ("Los escritores no pierden sus trabajos. Créeme, ningún teclado de Hollywood ha dejado de trabajar por la noche. Están trabajando mientras hablamos, y cuando la huelga acabe, habrá un montón de guiones") ha declarado a The New Yorker que hay un guion que ha escrito y que jamás rodará titulado 'R.N.'.

Es la primera vez que pone a una mujer como protagonista, más concrétamente, una enfermera de traumatología en Puerto Rico. Normalmente te dicen que hables sobre aquello que conoces, pero Schrader ha decidido que trate sobre "la irresponsabilidad sexual femenina, principalmente comportamientos que causan problemas". Al menos ha declarado que no va a ponerse detrás de la cámara por motivos obvios.

Pensé, 'Esto es realmente bueno'. Pero tiene mucho sexo explícito y masturbación. Soy un viejo. ¿Cómo voy a dirigir esto? Esta no es mi área. Hay muchas mujeres directoras, no es como hace unas décadas, cuando solo había dos o tres. Me siento totalmente fuera de lugar, como si estuviera en la casa de Spike Lee diciéndole cómo redecorarla. Así que decidí no hacerla.

Eso no significa que haya tirado el guion a la basura: se lo ofreció a Elisabeth Moss para que la dirigiera y protagonizara. Sería la primera incursión en el largometraje de la actriz, que hasta ahora solo ha dirigido seis episodios de 'El cuento de la criada' y dos de 'Las luminosas'. Eh, ¿quién sabe? Si Elizabeth Banks pasó de protagonizar 'Los juegos del hambre' a ser la responsable de 'Oso vicioso', todo es posible.

