Stellan Skarsgard confirma que Lars von Trier está listo para regresar con una nueva película

Han pasado ya 6 años desde el estreno de 'La casa de Jack' ('The House That Jack Built'), la última película de Lars von Trier, uno de los autores más polémicos de la historia del cine. Lo último que sabíamos de él era bastante triste, el director padece Parkinson y había puesto en marcha una llamativa campaña online para buscar novia. Aunque se mostraba optimista sobre su carrera como cineasta, no parecía muy probable que volviese a dirigir otra película.

"Está mejorando"

Sin embargo, parece que las cosas han cambiado y, efectivamente, el danés tiene entre manos un nuevo proyecto. Así lo confirmado el actor Stellan Skarsgård, que ha trabajado con Von Trier en 'Rompiendo las olas', 'Dogville', 'Melancolía' y 'Nymphomaniac'.

"Tiene Parkinson, pero está mejorando, ahora se puede tratar. Tanto es así que está haciendo una nueva película. Por ahora empieza a pasear por casa, espero que esté bien para salir", ha afirmado el sueco. Desde WorldOfReel se asegura que el rodaje podría comenzar a finales de este año, pero no hay nada oficial aún. Skarsgård no ha desvelado detalles sobre el proyecto y no sabemos aún si estará implicado de algún modo.

Todavía es pronto para celebrarlo, supongo, pero son buenas noticias para los fans de Lars von Trier y para cualquier aficionado al cine que disfrute con propuestas arriesgadas, originales y estimulantes. Quizá disfrutar no es la palabra más adecuada con este artista, pero ya me entendéis. Es especial, único. Se le pueden reprochar muchas cosas a su cine, pero no deja a nadie indiferente y hay pocos directores vivos con su talento para incomodar y perturbar al público. Y en sus circunstancias actuales, el danés puede tener entre manos algo realmente interesante...

Si bien 'La casa de Jack' fue su última película, Von Trier estrenó posteriormente otro trabajo que, a día de hoy, sigue siendo su auténtica despedida como director: 'The Kingdom: Exodus', la tercera y última parte de la serie 'The Kingdom'.

