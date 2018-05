Von Trier escandaliza en Cannes y se opone a cualquier clase de censura: "Si puedes pensarlo, deberías poder mostrarlo"

Lars von Trier ha vuelto a liarla en su vuelta a Cannes. Por suerte, esta vez no ha sido por una desafortunada broma sobre su simpatía hacia Hitler sino por algo más normal en el marco de un festival de cine: el contenido de su nueva obra, 'The House That Jack Built'. El danés ya avisó que era su película más brutal hasta la fecha y parece que no mentía.

Si en 'Nymphomaniac' procuró mostrar el sexo de la forma más auténtica y cruda posible, recurriendo a efectos visuales y actores porno para crear esa ilusión, en 'The House That Jack Built' busca el mismo efecto con escenas tan violentas como mutilación de mujeres y niños. Insoportable para más de 100 personas que abandonaron la sala durante la proyección de la película, algo inusual en el certamen. Mientras muchos se escandalizan, se preguntan por la salud mental de Von Trier o la necesidad de plasmar algo así, él declara que se opone a toda censura.

I’ve never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built,’ which depicts the mutilation of women and children. “It’s disgusting,” one woman said on her way out. #Cannes2018 pic.twitter.com/GsBGCoyHEG — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) 14 de mayo de 2018

Walked out on LarsvonTrier . Vile movie. Should not have been made. Actors culpable — Showbiz 411 (@showbiz411) 14 de mayo de 2018

Just left Lars Von Trier's The House that Jack Built.

Gross. Pretentious. Vomitive. Torturous. Pathetic. #Cannes2018 — The Oscar Predictor (@OscarPredictor) 14 de mayo de 2018

Talked to someone who walked out of the Lars von Trier film at Cannes: "He mutilates Riley Keough, he mutilates children... and we are all there in formal dress expected to watch it?" — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 14 de mayo de 2018

En referencia a las escenas de sexo y violencia tan gráficas en sus películas, el cineasta aclaró que defiende la total libertad del arte: "Estoy en contra de cualquier clase de censura. Mi opinión es que si puedes pensarlo, deberías poder mostrarlo". Von Trier explicó que su familia le llevó a campos nudistas cuando era niño así que está acostumbrado a los desnudos y por eso los incluye, tanto masculinos como femeninos; asegura que no busca provocación alguna en el público con escenas sexuales.

"Nymphomaniac duraba cinco horas, ¿no? Eso es una provocación terriblemente larga. Siempre he sido acusado de provocar por el simple placer de provocar... Los americanos son un poco mojigatos", dijo el danés, quien asegura que su forma de entender el séptimo arte le costó la Palma de Oro en 1996. Competía con 'Rompiendo las olas' y sólo ganó el Gran Premio del Jurado porque, según Von Trier, el presidente del jurado de aquella edición, ni más ni menos que Francis Ford Coppola, pensaba que era "la película más fea del mundo".

Von Trier no tuvo que esperar mucho para recibir el galardón más preciado de Cannes: cuatro años después triunfó con 'Bailar en la oscuridad'. Y hablando de oscuridad, el cineasta afirma que no siente ninguna satisfacción al escribir escenas violentas. Ya dijo en otra ocasión que el rodaje de 'The House That Jack Built' fue "especialmente duro porque estuvo lleno de angustia"; y confesó que se entregó al alcohol para intentar superar su ansiedad. También ha revelado que dejará el cine por un tiempo para realizar cortos.

Von Trier con Matt Dillon, protagonista de 'The House That Jack Built'

Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan, Sofie Gråbøl, Riley Keough y Jeremy Davies encabezan el reparto de 'The House That Jack Built', un drama sobre un asesino en serie que dura dos horas y media. "Durante muchos años he hecho películas sobre buenas mujeres, ahora hice una película sobre un hombre malvado", dijo Von Trier antes del estreno. Cabe señalar que, si bien mucha gente abandonó la sala por las desagradables imágenes del film, los que se quedaron hasta el final aplaudieron y ovacionaron durante diez minutos al danés.

Como sabrás, nuestra compañera Esther Miguel Trula está en Cannes y tuvo la oportunidad de ver esta polémica 'The House That Jack Built'. En su crítica escribió:

"Estamos ante un metadiscurso acerca de sus inquietudes como artista y las reacciones que éstas provocan en la sociedad. [...] Es una carta de crítica a todo lo que se le ha reprochado como persona y cineasta (su misoginia, su mirada perversa) [...] Sus problemas no son sólo intelectuales, también fílmicos: intenta crear un clima insano a lo 'Saló' mediante los tensos silencios con los que se recogen las vulgares escenas de humillación a las víctimas. Paradójicamente se queda corto en su sadismo formal, muy lejos de esa conmoción que nos causan sin tanto esfuerzo los psicópatas y asesinos de este mundo".

Gaspar Noé se partió de risa con 'The House That Jack Built': destaca el humor de Von Trier

Indiewire publica unas llamativas declaraciones de Gaspar Noé, otro controvertido autor que ha presentado un nuevo trabajo en Cannes este año, 'Climax'. Su experiencia fue muy peculiar:

"¡Pensé que era muy divertida! Lars von Trier tiene un humor muy frío, pero disfruté mucho. Es como una película de Todd Solondz, muy oscura. Fue muy divertido que la gente se me quedara mirando en todas las escenas sádicas porque no podía dejar de reírme."

En vista de las fuertes reacciones de rechazo, el punto de vista de Noé y lo comentado por nuestra crítica, parece que la extrema división de opiniones depende no sólo del estómago que se tenga ante el gore gratuito o los límite del cine al retratar la violencia, también afecta la interpretación que haga uno de las intenciones del autor. A continuación dejo un nuevo y precioso póster inspirado por la pintura 'La barca de Dante', de Eugène Delacroix, en contraste con los monstruosos actos cometidos por el protagonista de 'The House That Jack Built':