De 'Alien: Earth' al final de 'El cuento de la criada', Disney+ presenta sus grandes series de 2025 en un espléndido tráiler

No todo es, aparentemente, Marvel y Star Wars en Disney+ y para muestra tenemos este pequeño pero a su vez espléndido de los estrenos más destacados que la plataforma estadounidense (y su amiga Hulu) va a traer en 2025. Y esto incluye nuevas imágenes de algunas de las series y regresos más esperados del año que viene.

Entre esas destaca, quizás por encima de las demás debido a que de otras (como 'Daredevil: Born Again') ya hemos visto otros pequeños vistazos, un trío curioso: 'Alien: Earth', 'Chad Powers' y la temporada final de 'El cuento de la criada' (aunque esta en España la veremos vía Max) además de la temporada 2 de 'Andor'.

Aunque todavía no tienen fecha concreta definida, ya sabemos que 'Alien: Earth' gira en torno a la colisión de una nave en nuestro planeta, unas décadas antes de la aventura de la Nostromo. Por su parte, la temporada 6 y final de 'El cuento de la criada' cerrará definitivamente la historia de June (Elisabeth Moss) después de escapar de Toronto.

Juega como puedas

Además, tenemos la serie creada y protagonizada por una de las estrellas de moda, Glen Powell. La comedia 'Chad Powers' está protagonizada por un problemático quarterback de fútbol americano universitario que, después de pifiarla, decide comenzar de nuevo en otro equipo bajo una nueva identidad.

No son las únicas novedades con primeras imágenes. También hemos podido ver las de 'Paradise', lo nuevo del creador de 'This Is Us' con Sterling K. Brown de protagonista y 'Good American Family', un drama familiar basado en hechos reales y protagonizado por Ellen Pompeo.

El tráiler no se queda ahí, ya que también podemos ver imágenes de la temporada 4 de 'The Bear', la temporada 2 de 'Pesadillas' (10 de enero), 'Daredevil: Born Again' (4 de marzo), el regreso de 'Andor' (22 de abril), 'Ironheart' (24 de junio) y la nueva temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo'.

