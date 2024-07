Llega a Disney+ México una de las películas de terror de la década, y la rompedora precuela de un clásico satánico de los 70

Estos últimos años nos hemos acostumbrado al estreno de las secuelas tardías, esa tendencia nostálgica que continúa historias que parecían terminadas. Lo que no es tan habitual es encontrarnos estos casos en el formato de precuelas, recontextualizando cintas originales cuyos pilares ya creíamos inamovibles.

Pero con su valiente y rompedor debut cinematográfico (precedido por un no menos arriesgado debut televisivo) Arkasha Stevenson no deja piedra sin remover. 'La primera profecía', recién llegada a Disney+ en México y otros países de Latinoamérica, es una cinta de terror que no se conforma con ser mera predecesora de la historia original (algo que también cumple de forma satisfactoria), sino que abre el universo de aquella película a nuevas y muy frescas ideas, y lo cambia por completo con una ambientación incluso más atractiva.

A la altura de la original, o incluso superior

La clave ha sido cambiar la mirada. Dejando atrás al vástago endemoniado de la original y su padre adoptivo, en esta ocasión la historia gira alrededor de la madre biológica y centra el punto de vista en Margarett, una monja americana que llega a un convento de Roma para empezar una nueva etapa. Un relato eminentemente femenino de sororidad dentro del rígido entorno religioso, pero donde aprenderá también a desconfiar al descubrir que algo extraño sucede dentro de estas paredes donde una joven, Carlita, está siendo maltratada por las hermanas superioras.

Es una película muy inteligente. Su función de precuela la conecta de forma indiscutible con la original, pero también actúa a veces como pseudo-reboot, creando escenas que recuerdan o directamente imitan a aquellas de la original. Por otro lado, es un brillante relato fantástico con los pies en la tierra. Ambientada en los 70 durante los convulsos Años del plomo en Italia, la agitación política que representa de algún modo resuena con la actualidad.

Cuando tiene que asustar también sabe hacerlo. El terror de la cinta maneja perfectamente los tiempos pero se desata cuando lo necesita, con algunas escenas muy potentes. A la crítica desde luego la conquistó. "Inyecta un jugo revitalizante a la franquicia - inteligentemente editada y con buen ritmo, con un buen ojo cinematográfico", dijeron en The New York Times. "La mejor película de terror de la década", la llamaba directamente Jorge Loser en su crítica para Espinof: "Una catarsis satánica, feminista y blasfema a la altura del clásico original".

