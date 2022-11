La película de Martin Scorsese y Robert de Niro que fue la gran inspiración de 'Joker': llega a Disney+ una maravillosa sátira de la industria del espectáculo

La mayoría de artistas quedan marcados por determinadas referencias que tratan de usar de inspiración de manera continuada en su obra, como base en la que desarrollar su estilo. En algunos casos resulta evidente a más no poder. Por ejemplo, le sucede a Todd Phillips en su etapa más "seria", que no puede esconder su devoción por Martin Scorsese.

'Juego de armas' y 'Joker' son especialmente evidentes en esa herencia scorsesiana. Lo cuál no es un defecto per se, porque es difícil escapar a la influencia de uno de los cineastas norteamericanos más importantes de la historia. Mismamente 'Joker' tiene virtudes propias, incluso aunque no pueda esconder la gran deuda que tiene con 'El rey de la comedia'.

No es cosa de risa

Otra de las grandes colaboraciones del director con Robert De Niro, uno de sus actores fetiche, ya se encuentra para ver en Disney+. Es buena oportunidad no sólo para ver las conexiones con la película de Joaquin Phoenix sobre el villano de DC sino también para disfrutar de una afilada y maravillosa sátira sobre la ambición y el mundo del espectáculo.

De Niro interpreta a Rupert Pupkin, un hombre obsesionado en triunfar como cómico y volverse famoso. No le basta con meter la cabeza en el mundillo, tiene que ser el rey a toda costa y lo antes posible. Por eso trata de abordar por todos los medios posibles a Jerry Langford (Jerry Lewis) para que le ponga en su programa y tenga su gran oportunidad. Cuando la invasión de la intimidad no da resultado, Pupkin tomará medidas aún más extremas.

Es, sin duda, otra de esas mayúsculas asociaciones entre Scorsese y De Niro, que aprovechan sus talentos en una dirección más cómica aunque con bastante mala baba. Incluso podría verse cierta viabilidad comercial en su divertida crítica tanto de la celebridad como de la obsesión por la misma, pero la realidad es que fue uno de sus fracasos más notorios con sólo 2,5 millones de dólares recaudados en su momento.

'El rey de la comedia': en estado de gracia

Es, sin duda, trágico. De Niro está brillante en esta otra cara de la moneda del brillante personaje de 'Taxi Driver', creando un personaje que resulta creíble en su mediocridad aunque tengamos de cara a uno de los actores más carismáticos que han existido. Scorsese le da una manga ancha fabulosa para que se luzca, creando una fabulosa atmósfera de comedia negra tan tensa que bordea lo terrorífico.

Scorsese vuelve a mostrar su increíble versatilidad y talento para tocar palos cinematográficos distintos. Por fortuna, sí tuvo comedias que conectaron inmediatamente con el público, como 'El lobo de Wall Street', pero no por ello deja de ser una pena que no tuviera apreciación en su momento una absoluta joya como esta. Vemos uno de esos casos donde actor y director se encuentran ambos en absoluto estado de gracia.