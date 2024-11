Marvel tenía un plan tras 'Vengadores: Endgame' pero se fue a pique. Los 3 superhéroes sobre los que querían construir el futuro de su universo y por qué salió mal

Nadie duda a estas alturas, sobre todo en un año donde Marvel Studios no ha estrenado ninguna producción propia ('Deadpool y Lobezno' es un caso aparte que no han producido, un crossover especial más conectado a la etapa de Fox que al MCU), que Kevin Feige y su equipo no han terminado de dar con la tecla de cómo orientar el futuro de este universo cinematográfico, y no es raro oír a los fans o los haters opinando que se están dando palos de ciego.

Esto puede deberse, en parte, a algo que es totalmente cierto: el estudio tenía un plan maestro sobre cuáles iban a ser sus bases a partir de 'Vengadores: Endgame', pero finalmente ha sido imposible hacerlo. Vamos a ver por qué.

Los tres pilares que se vinieron abajo

Ha sido en el libro 'MCU: The Reign of Marvel Studios' donde se ha desvelado que en Marvel Studios habían tomado la decisión de convertir a Spider-Man, Black Panther y Capitana Marvel como los tres baluartes principales del estudio tras los acontecimientos de 'Endgame'. Esa era la gran idea que se manejaba ya durante el rodaje de la segunda película más taquillera de la historia, pero los problemas no tardaron en llegar.

El primer golpe a este plan llegó cuando el acuerdo de Marvel con Sony para compartir a Spider-Man se fue a pique tras el estreno de 'Lejos de Casa', que no olvidemos que fue la película que cerró la Fase 3 del MCU. Es cierto que luego renovaron su pacto por una producción más, lo que permitió que viéramos 'Spider-Man: No Way Home', pero las cosas cambiaron y no queda muy claro cómo va a evolucionar toda la franquicia de Sony, así que en Marvel dieron marcha atrás y la idea de aumentar la importancia a Peter Parker acabó descartada.

El segundo problema fue mucho mayor, y es tristemente sabido por todos, ya que Chadwick Boseman fallecía a finales de agosto de 2020. Por mi parte, creo que Marvel hizo muy bien su trabajo cambiando sobre la marcha toda la historia de 'Black Panther: Wakanda Forever', y siempre pueden utilizar al personaje de Letitia Wright como sustituta para construir más aventuras de esa saga, pero esto es algo que todavía está por ver cómo se resuelve. Por lo pronto, se sabe que Ryan Coogler trabaja en 'Black Panther 4' pero ni Marvel ni Disney han anunciado el proyecto de forma oficial.

Por último, Brie Larson retomó el personaje de Carol Danvers en 'The Marvels', pero en el libro del MCU se afirma que la actriz había perdido bastante interés en seguir dando vida a la Capitana Marvel, seguramente debido a las campañas de acoso que sufrió por Internet, y no estaba tan entusiasmada con la idea de ampliar sus apariciones. Además, todo esto también coincidió casi en el tiempo con que Larson se sumara a la franquicia 'Fast & Furious'.

Por tanto, de las tres bases aparentemente sólidas que tenían en su estrategia les queda realmente solo Larson, y ni siquiera ella tiene muy claro que quiera participar mucho más en Marvel. Con razón se habla cada vez más de un posible reboot de este universo después de la anunciada 'Vengadores: Secret Wars', pero todavía quedan varios años para ver si eso realmente ocurre, muchas películas y series hasta entonces... en teoría.

