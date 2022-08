Antes de ser June en 'El cuento de la criada', Elisabeth Moss solucionaba crímenes en esta fabulosa serie que puedes ver gratis hasta el 1 de septiembre

No es que antes de la serie de HBO Elisabeth Moss fuera precisamente una desconocida. Sus apariciones en 'El ala Oeste de la Casablanca' o su inolvidable papel como Peggy Olson en 'Mad men' ya la habían convertido en uno de los rostros más famosos de la pequeña pantalla. Pero puede que no sepas que entre la serie de los publicistas y 'El cuento de la criada', la actriz tuvo tiempo de ganar el Critics' Choice Award y el Globo de Oro por su papel en una miniserie que ahora puedes ver gratis en RTVE: 'Top of the lake'.

El poder de Sundance

'Top of the lake' tiene detrás de ella a la ganadora del Óscar, el BAFTA, la Palma de Oro, el León de Plata y el Globo de Oro Jane Campion, la persona detrás de dos de las obras más aclamadas de los últimos treinta años: 'El piano' y 'El poder del perro'. La directora no hacía televisión desde que en 1986 dirigiera la TV movie 'Two friends' y jamás se había puesto a los mandos de una serie, pero la historia (y contarla al ritmo que necesitaba) le interesaba tanto que no pudo desaprovecharla.

Junto a ella estaba Gerard Lee, colaborador habitual de Campion: se conocieron en la universidad y han coescrito una película, un cortometraje y las dos temporadas de la serie. Por cierto, 'Top of the lake' tiene el increíble honor de ser la primera serie proyectada completa en la historia del festival de Sundance: en enero de 2013, los asistentes pudieron ver las siete horas seguidas (con descanso para comer), algo que después se repitió en Berlín.

'Top of the lake', un drama sobre la investigación de una niña de 12 años embarazada y cuyas imágenes se ven abrazadas por las sombrías colinas de Nueva Zelanda, es una serie que realmente trata varias de las obsesiones de Campion. La feminidad frente a la masculinidad tóxica, la cultura de la violación, la lucha de poder y la maternidad, con una belleza exuberante, agobiante e inusual en cada plano y unos personajes rotos enfrentados a un mundo que solo les da, de manera sistemática, la espalda.

A lo que vamos: ¿Se puede ver gratis?

Cuando hablamos de servicios de streaming siempre nos liamos la manta a la cabeza con Netflix, HBO Max, Prime Video... Pero la web de RTVE tiene unas cuantas sorpresas en su interior. 'El colapso', 'Downtown Abbey', 'Sherlock'... Puede que no sea un catálogo en el que husmear durante horas, pero es totalmente gratuito. Y en estos tiempos de incertidumbre, no es poco.

Y, aunque la primera temporada de 'Top of the lake' es la más recomendada, con su calma agobiante, sus escenarios entre bucólicos y pesadillescos y sus personajes encerrados en un mundo que detestan, si os quedáis con ganas de más investigación, feminismo y actuaciones soberbias, tenéis también la segunda tanda de episodios disponible, 'China girl'. Su cambio de localización y un guion más tramposo y menos sutil no le hicieron mucho bien y la temporada dos pierde fuerza, pero la primera sigue brillando con luz propia gracias a una trama vibrante que va in crescendo en la que Elisabeth Moss lo da absolutamente todo.

Moss fue el segundo plato de Campion tras la renuncia de Anna Paquin por estar embarazada, pero, desde luego, cumple con creces. Hay una parte de la directora y de la actriz en el personaje, y se nota que la investigación no es solo una historia policiaca más: 'Top of the lake' se esfuerza en contarnos su visión sobre el mundo que nos rodea, con tanta belleza natural a primera vista como espinas a poco que empieces a rascar. Una pequeña gran serie neozelandesa que, si no habéis visto, no os podéis perder. ¡Eso sí, tendréis que daros prisa porque solo durará en la web de RTVE hasta el 1 de septiembre! No os preocupéis: se disfruta más en maratón.