Disney+ afirma haber roto la barrera de los 10 millones de cuentas creadas en un solo día

Como era de esperar, el tema de la semana está siendo el lanzamiento de Disney+, que sucedió el martes en algunos países selectos. Mientras en España estamos esperando a la próxima primavera para poder catar el servicio, la plataforma de streaming ha afirmado haber alcanzado la cifra de 10 millones de usuarios registrados.

Esto quiere decir que ha superado ampliamente sus expectativas de lanzamiento. De hecho en Disney hace unos meses fueron bastante conservadores, previendo entre 20 y 40 millones en 2024, solo en EEUU. Recientemente revisaron esa cifra hacia entre 60 y 90 millones globales.

Claro, estamos hablando de una cifra que hay que matizar mucho. Lo primero es que no hablamos de suscriptores de pago, sino de cuentas creadas. No sabemos cuántos de estos usuarios se convertirán en suscriptores tras el periodo de prueba.

El otro dato a tener en cuenta es que en EEUU Disney+ entra gratis en un paquete de Verizon durante el primer año, por lo que habrá mucha gente (se estima que 17 millones en los próximos doce meses) que tendrá la plataforma de streaming de forma gratuita.

Aun así la cifra, que se une a los afirmados más de tres millones de descargas de la app, es una auténtica barbaridad y hace bastante más que posible que terminen comiendo una cuota de mercado solo alcanzada, hasta este momento, por Netflix.

Por cierto, si nos fíamos de las tendencias de la plataforma, parece que aun con formato mutilado y la exclusión del episodio de Michael Jackson, 'Los Simpson' está entre lo más visto.

Okay who had Simpsons and Moana as the top two pieces of content on @disneyplus ahead of original Mandalorian and Frozen ?!?!? $DIS pic.twitter.com/3ad3iIkHne