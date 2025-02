Christopher Nolan presenta la primera imagen de la película más cara de su carrera: Matt Damon luce espectacular convertido en Odiseo para 'The Odyssey'

Los esfuerzos de Christopher Nolan se centran ya en 'La odisea', una adaptación de la mítica obra de fantasía épica escrita por Homero que va a convertirse en la película más cara de toda su carrera con un presupuesto de 250 millones de dólares según datos facilitados por Puck. Ya veremos cómo los gasta, pero la noticia ahora es que ya tenemos la primera imagen de Matt Damon convertido en Odiseo.

Más allá de que sirve para hacernos una idea del look que tendrá el actor en la película, lo cierto es que esta imagen no muestra gran cosa de lo que nos espera por delante. Recordemos que la película contará la historia del largo viaje de vuelta a casa de Odiseo tras participar en la guerra de Troya.

Espectacular reparto

Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez, Mia Goth, Corey Hawkins, Nick E. Tarabay, Jimmy Gonzales y Maurice Compte completan por ahora el impresionante reparto del nuevo trabajo del director de títulos como 'El caballero oscuro' o 'Interstellar'.

Ahora todo apunta a que habrá que tener paciencia hasta que Nolan muestra oficialmente algo más de la película. A fin de cuentas, el rodaje de 'The Odyssey' todavía está en marcha y su estreno no tendrá lugar hasta el 17 de julio de 2026. Cero sorpresas si el primer tráiler no llega hasta finales de año...

Seguro que más uno ya está pensando en que 'The Odyssey' podría ser el primer batacazo de Nolan, pero si algo nos terminó de demostrar 'Oppenheimer', eso es que nunca es buena idea apostar contra él.

