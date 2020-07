Congelado el rodaje de 'Songbird', la película sobre la pandemia de Michael Bay, por no cumplir los protocolos de la COVID-19

'Songbird', el thriller sobre la pandemia producido por Michael Bay, iba a entrar en producción en breve, mientras Hollywood busca reanudar los rodajes en medio de una pandemia de coronavirus que no remite. Pero ahora ha recibido un aviso de "No trabajar" de la fundación SAG-AFTRA, el sindicato de Actores de Cine y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión, según informa THR.

La película cuenta con el respaldo de Bay y de Invisible Narratives, de Adam Goodman y Andrew Sugerman, junto a Catchlight Films, fundada por los veteranos de Blumhouse Jessica Hall Malanaphy y Jeanette Volturno y los productores Marcei A. Brown y Rick A. Osako. 'Songbird' está dirigida por Adam Mason, quien coescribió el guión junto a Simon Boyes, y tiene un elenco que incluye a Demi Moore, Craig Robinson, Paul Walter Hauser y Peter Stormare.

El 12 de junio, se permitió que la producción de películas y televisión se reanudara en el condado de Los Ángeles bajo estrictos protocolos de seguridad establecidos por el Departamento de Salud Pública del condado, incluidas "pruebas periódicas periódicas del elenco y el equipo". Sin embargo, un portavoz de SAG-AFTRA comunicó a The Hollywood Reporter:

"Los productores no han sido transparentes sobre sus protocolos de seguridad, y eso es algo que obviamente tomamos muy en serio. Además, como se señala en la orden de No Trabajar, los productores aún no nos hemos convertido en signatarios de nuestro acuerdo. No tenemos más comentarios ".