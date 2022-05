Meg Ryan vuelve a las comedias románticas 13 años después: David Duchovny la acompañará en una historia coescrita por la propia actriz

'Cuando Harry encontró a Sally', 'Algo para recordar', 'Tienes un e-mail', 'Adictos al amor'... En los 90, la reina de las comedias románticas era Meg Ryan, pero en los 2000 fue desapareciendo de las pantallas y en los últimos diez años solo ha hecho dos películas sin demasiado éxito. Ahora ha decidido volver al género que le dio la fama acompañada de un actor del que es fácil enamorarse: David Duchovny.

Amor a los 60

Como respuesta a un Hollywood que tiende a ignorar a las actrices cuando pasan de los cuarenta, Meg Ryan volverá a ponerse tras las cámaras después de 'Ithaca', hace siete años, para filmar 'What happens later', en cuyo cartel, que ha compartido en Instagram, salen la figura de ambos actores y la de un par de perretes durante una tormenta de nieve.

David Duchovny ha estado más atareado que Meg Ryan estos últimos años, no solo con la secuela tardía de 'Expediente X' sino participando en películas como 'La burbuja' o el hórrido remake de 'Jóvenes y brujas'. Ahora, con ambos pasando de los 60, han decidido que es el momento de recuperar la comedia romántica y dar un poquito de calor a los corazones de su público.

La historia de la película está basada en 'Shooting star', una obra de teatro de Steven Dietz que ha adaptado junto a la propia Ryan y Kirk Lynn. En la obra, una pareja de instituto vuelve a encontrarse muchos años después: ella sigue siendo contracultural y hippy, pero él se ha vuelto conservador y corporativista. Durante una noche en que se reencuentran en un aeropuerto, recordarán los buenos tiempos y se contarán lo que ha ocurrido cuando se perdieron la pista. 'What happens later' se estrenará en 2023, y no podemos esperar para ver el retorno de la reina.