"Se siente como un milagro". 'Fast And Furious 9' arrancó su rodaje y llegará en 2020

18 años después del estreno de 'A todo gas' ('The Fast and the Furious'), la décima entrega de la franquicia ha comenzado a rodarse. Décima porque, pese a que provisionalmente la película se titula 'Fast and Furious 9', hay otra más a punto de llegar a los cines, 'Fast & Furious: Hobbs and Shaw', el spin-off protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham.

Debido a esta aventura independiente, esas dos estrellas no se han incorporado a la filmación de 'Fast 9' aunque en el reparto no faltan caras conocidas por los fans. Además de Vin Diesel, repiten Michelle Rodriguez (que parece que ha resuelto los problemas que tenía con el machismo de la franquicia), Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris y Nathalie Emmanuel (famosa por encarnar a Missandei en 'Juego de Tronos').

El líder de la saga, Diesel, quiso compartir un vídeo con sus más de 55 millones de seguidores en Instagram, en compañía de Rodriguez, para revelar que habían terminado el primer día de rodaje y mostrar su entusiasmo con el proyecto.

"Acabamos de completar nuestro primer día. Se siente como un milagro. Uno duro ganado. Estamos muy agradecidos. Agradecidos a vosotros, Universal. Agradecidos a todo nuestro equipo. Un equipo increíble y un reparto increíble. Y lo más importante, estamos muy agradecidos a vosotros, mundo, que ha adoptado esta franquicia. ¿Podéis creerlo? Es tan alucinante. Estamos muy bendecidos y os queremos mucho."

John Cena y nuevo guionista en 'Fast 9'

En la silla de director se sienta Justin Lin, que regresa a la saga tras realizar cuatro entregas de 'Fast & Furious', de la tercera a la sexta. Las principales novedades de 'Fast 9' son John Cena, posiblemente el mejor sustituto para "The Rock", y el reemplazo del guionista habitual de la franquicia, Chris Morgan, que ha estado ocupado con el spin-off; en su lugar se fichó a Daniel Casey.

Universal anunció el estreno en cines para el 22 de mayo de 2020. Aunque Diesel habla de milagro, lo cierto es que la saga lleva acumulados 5.132 millones de dólares en taquilla. Normal que no dejen de producir películas, y ahora hasta una serie para Netflix.