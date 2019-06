'Fast and Furious' tendrá serie animada en Netflix: aquí está el teaser de 'Spy Racers'

La alianza entre Netflix y Dreamworks animation está dando pie a proyectos de lo más curiosos. Hace apenas unos días se anunciaba el spin-off de 'Jurassic World' y ahora se ha hecho oficial la puesta en marcha de una serie animada de 'Fast and Furious' con la presentación de su primer teaser.

La serie se titulará 'Fast & Furious: Spy Racers' y contará la historia del primo del personaje interpretado por Vin Diesel en la popular franquicia: Tony Toretto es una adolescente que es reclutado junto a sus amigos por una agencia gubernamental con el objetivo de infiltrarse en una peligrosa sociedad criminal vinculada al mundo de las carreras.

La veremos en breve

Tim Hendrick y Bret Haaland ejercerán como productores ejecutivos y showrunners de 'Fast & Furious: Spy Racers'. Además, no van a tener demasiado tiempo para tenerlo todo listo, ya que está previsto que Netflix estrene su primera temporada este mismo 2019.

Por el momento no se ha aclarado si la serie tendrá alguna vinculación con las películas más allá del parentesco entre dos personajes. Imagino que primero querrán ver si el público acoge bien 'Fast & Furious: Spy Racers' antes de arriesgarse con conexiones así.

La siguiente aventura de la franquicia

Antes de eso veremos 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw', el spin-off centrado en los personajes interpretados por Dwayne Johnson, quien no participará en 'Fast and Furious 9' -para llenar su vacío se ha fichado a John Cena-, y Jason Statham.