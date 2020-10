'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos': la película de kung-fu de Marvel ya ha retomado su rodaje y la veremos en 2021

Si, a excepción de propuestas como 'Thor: Love and Thunder', la inmensa mayoría de proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel tras la conclusión de la Fase 3 con ese gran colofón titulado 'Vengadores: Endgame' 'Spider-Man: Lejos de casa' me están dando una pereza inmensa después de tanta sobresaturación superheróica durante los últimos diez años, puede que 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' sea el título que menos interés me esté generando de la inmensa lista en desarrollo.

Pero, independientemente de mis filias y fobias, es de rigor celebrar que, tras verse obligada a detener su rodaje a principios de año debido a la funesta pandemia de coronavirus y retrasar su fecha de estreno al mes de julio de 2021, el largometraje dirigido por Destin Daniel Cretton se volvió a retomar a finales de verano en Australia para aterrizar esta misma semana en la ciudad de San Francisco.

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' se convierte así en la segunda gran producción comiquera en reiniciar su filmación en territorio estadounidense después de que 'The Batman' de Matt Reeves haya paseado al hombre murciélago y a sus villanos por Chicago; lo cual es un esperanzador indicativo de que, poco a poco, la industria parece estar reactivándose.

A continuación, os dejo con algunas imágenes y un vídeo del rodaje de 'Shang-Chi' que se han compartido en Twitter mientras deseo que la película termine siendo una sorpresa inesperada; aunque no pondré la mano en el fuego por el momento.

I love when they film movies infront of my place. 😭 the whole process is so fascinating to me. what movie yall think it is? pic.twitter.com/4Rgj91C41E