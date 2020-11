'The Suicide Squad': Sylvester Stallone se une al reparto de la película de superhéroes de James Gunn para DC

Creíamos conocer ya a todos los integrantes del reparto de la muy esperada 'The Suicide Squad', pero James Gunn nos ha dado una enorme sorpresa al anunciar la participación de Sylvester Stallone en esta película de superhéroes de DC.

Lo que no ha desvelado Gunn es qué papel le ha caído en suerte a Stallone, pero teniendo en cuenta el mensaje que ha dejado para confirmar su fichaje. Eso sí, el director de 'Guardianes de la Galaxia' no ha dudado en alabarle al decir que "la mayoría de la gente no tiene ni idea del increíble actor que es este tipo".

Recordemos que Stallone ya se puso a las órdenes de Gunn en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' dando vida a Stakar Ogord, un antiguo aliado de Yondu con quien por aquel entonces no tenia muy buena relación. No era un personaje principal pero sí que era más que un simple cameo.

De esta forma, Stallone se une a un reparto en el que ya estaba confirmada la participación de, entre otros, Margot Robbie, Idris Elba, John Cena -cuyo personaje tendrá su propio spin-off en forma de serie para HBO Max-, Joel Kinnaman, Peter Capaldi, Viola Davis, Jai Courtney, Taika Waititi, Michael Rooker, Nathan Fillion, Alice Braga y Pete Davidson.

Salvo que Warner lo retrase, cosa muy habitual últimamente, 'The Suicide Squad' llegará a los cines el 6 de agosto de 2021.