'Deadpool y Lobezno' se estrenará en China en una versión censurada. Marvel está dispuesta a lo que sea para dejar de acumular fracasos en ese país

Hace no tanto, los estudios americanos estaban convencidos de que la salvación del cine pasaba, sí o sí, por China. Lo creían tanto que hasta hicieron una versión exclusiva de 'Iron Man 3' en la que el Dr. Wu (Wang Xeuqi) y Fan Bingbing estaban a punto de operar a Tony Stark. Pero, con el tiempo, la relación de amor entre Marvel y China se fue helando y desde 'Spiderman: Far From Home' hasta 'Black Panther: Wakanda Forever' ninguna apareció por allí. Ahora, con la llegada de 'Deadpool y Lobezno', todos quieren asegurarse de que la relación vuelve a ser sólida, aunque sea para ganar migajas en taquilla. Y si hay que cortar aquí y allí, pues qué le vamos a hacer.

Marvel y China: una historia de (des)amor

De las últimas seis películas del MCU, cinco se han estrenado en China. La única que se ha quedado fuera es 'Thor: Love and Thunder', presumiblemente por las subtramas con toques LGBTQ+. Algo a lo que Deadpool no es precisamente inmune, pero que aparentemente se ha pasado por alto en los cortes para el mercado, que, según han aclarado en Marvel y hemos leído en Variety, tienen que ver solo con "violencia, sangre y gore y lenguaje". Desde el estudio aclaran que la integridad de la historia y de la película continúan siendo fieles al espíritu del personaje. Signifique eso lo que signifique.

No es lo que pasó en 2019, cuando 'Deadpool 2' se estrenó en el país... en la versión navideña que hicieron para mayores de 13 años y titulada 'Érase una vez Deadpool', que se contaba como un cuento navideño y borraba la mayor parte de la violencia, los tacos y lo que hace, en el fondo, especial al personaje. Habrá que ver hasta qué punto ha abierto la mano la censura china, pero viendo los tráilers uno, a priori, aventuraría que han cortado bastante más de lo que prometen. Lo que sea por revertir la tendencia negativa.

Lo cierto es que, desde que las películas Marvel volvieron a la cartelera china, las cifras astronómicas han dejado mucho que desear. Aunque 'Vengadores: Endgame' es la octava película más taquillera de su historia, desde la tercera parte de 'Spider-man' no levantan cabeza. Habrá que ver si lo consiguen con este 'Deadpool y Lobezno' al que medio mundo mira como el mesías taquillero de 2024. Ya tendremos tiempo de ver si la censura ha sido realmente más de lo que dicen o se trata de simples chimichangas.

En Espinof | Todas las películas de la saga 'X-Men' ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las películas más esperadas de 2024