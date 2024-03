'Dune 2' arrasa en China durante su primer fin de semana y demuestra que no todo está perdido para los blockbusters de Hollywood

En Estados Unidos y Europa, 'Dune: parte 2' ya es un exitazo arrollador que ya ha destrozado varios récords de taquilla. La nueva épica de ciencia ficción de Denis Villeneuve va sobre ruedas, e incluso ha conseguido conquistar al mercado chino, que últimamente se le venía resistiendo a las grande superproducciones de Hollywood.

La ciencia ficción recuperó al público chino

Este fin de semana se ha estrenado en China 'Dune: parte 2', y ya ha empezado su andadura por el país con muy buen pie. Según Warner Bros, lo nuevo de Villeneuve habría recaudado 20 millones de dólares durante su fin de semana en los cines chinos, quedándose ligeramente por debajo de los 21,9 millones que logró en 2021 la primera parte de 'Dune'.

La segunda parte de 'Dune' está funcionando especialmente bien en IMAX, ya que ha recaudado casi 6,5 millones de dólares únicamente en este tipo de salas.

Recientemente la cosa se ha ido complicando para las producciones estadounidenses en China, que parecen haber perdido el interés del público en los últimos años. De hecho, el año pasado ni una sola película de Hollywood entró en el Top 10 de los grandes taquillazos en China, pero puede que 'Dune' haya conseguido atraer de nuevo al público.

Según Warner Bros., 'Dune: parte 2' se habría situado en lo más alto de la taquilla. Aunque los datos locales realmente dan la victoria al thriller Taiwanese 'The Pig, the Snake and the Pigeon' con una recaudación de 21,3 millones de dólares. Aún así, 'Dune 2' habría dominado las ventas de entradas cubriendo un 40% de la taquilla, y en webs locales chinas mantiene una puntuación de entre 8,3 y 9,3 sobre 10.

Nada mal para el regreso de Paul Atreides a las salas de cine chinas. Aunque ojo, que en Corea la cosa está complicada y todavía no ha conseguido imponerse frente a un thriller sobrenatural surcoreano.

En Espinof: