Eurovisión 2019: así son todas las canciones que compiten y su orden en la gran final del festival de la canción

Estamos en una de las semanas más esperadas del año para muchos. Y no estoy hablando ni de 'Juego de Tronos' y ni siquiera de los upfronts. Estoy hablando de Eurovisión, el gran festival de la canción en el que compiten la inmensa mayoría de los países de Europa y naciones amigas como Israel, la nación anfitriona, y Australia.

La gran cita será mañana a las 21:00 (hora española) cuando las luces del escenario del Pabellón 2 del Expo Tel Aviv, en Israel, se encienda con las primeras actuaciones. Será un evento presentado por Erez Tal, Bar Refaeli, Assi Azar y Lucy Ayoub, que irán dando paso a las actuaciones de los 26 países participantes en esta gran Final del Festival de Eurovisión.

A estos 26, de la que España (con Miki, elegido durante OT 2019) participará en último lugar habrá que sumarle actuaciones estelares de nada menos que Madonna. Una gala que, sin duda, nos dejará momentos inolvidables que serán una mina de memes impagable. En España la gala se verá a través de La 1 de TVE con Julia Varela y Tony Aguilar de presentadores.

Así que, para ir abriendo boca, os ponemos las actuaciones en Semifinales de los 26 países finalistas, con su orden de actuación. Nos encontramos, sinceramente, con un poco de todo. Poca cosa que llame la atención o arriesgada y mucha power ballad típica eurovisiva. Aún así hay actuaciones y canciones que pueden darnos grandes momentos.

1: Malta | Michela - Chameleon

2: Albania | Jonida Maliqi - Ktheju tokës

3: República Checa | Lake Malawi - Friend of a Friend

4: Alemania | S!sters - Sister

5: Rusia | Sergey Lazarev - Scream

6: Dinamarca | Leonora - Love is forever

7: San Marino | Serhat - Say na na na

8: Macedonia del Norte | Tamara Todevsksa - Proud

9: Suecia | John Lundvik - Too late for love

10: Eslovenia | Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi

11: Chipre | Tamta - Replay

12: Países Bajos | Duncan Laurence - Arcade

13: Grecia | Katerine Duska - Better Love

14: Israel | Kobi Marimi - Home

15: Noruega | KEiiNO - Spirit in the Sky

16: Reino Unido | Michael Rice - Bigger than us

17: Islandia | Hatari - Hatrið mun sigra

18: Estonia | Victor Crone - Storm

19: Bielorrusia | Zena - Like it

20: Azerbaiyán | Chingiz - Truth

21: Francia | Bilal Hasani - Roi

22: Italia | Mahmood - Soldi

23: Serbia | Nevena Božović - Kruna

24: Suiza | Luca Häni - She got me

25: Australia | Kate Miller Heidke - Zero Gravity

26: España | Miki - La venda

La verdad es que visto lo visto me extraña que Miki no esté mejor considerado en las apuestas. Pero bueno, la verdad es que mis favoritas son, sin duda, Australia, Islandia, San Marino y Noruega . Reconozco que mientras no gane Países Bajos o el C. Tangana italiano, me vale.

Y vosotros, ¿cuáles son vuestros favoritos de Eurovisión?