Eurovisión 2022: ya sabemos en qué posición saldrá España en la final y tenemos vídeo oficial con la versión definitiva del 'SloMo' de Chanel

Queda poco más de un día para la gala final de Eurovisión y, tras la segunda semifinal, el festival ha hecho público el orden definitivo en el que cantarán los representantes de los distintos países.

España, como miembro de los 'Big Five'. no tuvo que pasar por semifinales y entró directamente al sorteo para decidir en qué parte de la gala actuaría: la primera mitad. Ahora ya sabemos que el puesto final de Chanel en la competición será el 10. En ese mismo puesto actuó uno de los ganadores de ediciones pasadas, el sueco Måns Zelmerlöw con 'Heroes'.

La encargada de abrir la gala será 'Lights off' de We are Domi, representante de la República Checa, y cerrará 'Hope' de Stefan, el grupo de Estonia. En cuanto a los favoritos, Italia actuará en el puesto 9, Ucrania en el puesto 12, Suecia en el puesto 20 y Reino Unido en el puesto 22.

El orden final en el que saldrán los 25 participantess será este:

República Checa: We Are Domi- 'Lights Off' Rumanía: WRS- 'Llámame' Portugal: MARO- 'Saudade, Saudade' Finlandia: The Rasmus- 'Jezebel' Suiza: Marius Bear- 'Boys Do Cry' Francia: Alvan & Ahez- 'Fulenn' Noruega: Subwoolfer- 'Give That Wolf A Banana' Armenia: Rosa Linn- 'Snap' Italia: Mahmood & Blanco- 'Brividi'

10. España: Chanel- 'SloMo'

Países Bajos: S10- 'De Diepte' Ucrania: Kalush Orchestra- 'Stefania' Alemania: Malik Harris- 'Rockstars' Lituania: Monika Liu- 'Sentimentai' Azerbaiyán: Nadir Rustamli- 'Fade To Black' Bélgica: Jérémie Makiese- 'Miss You' Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord- 'Die Together' Islandia: Systur- 'Með Hækkandi Sól' Moldavia: Zdob si Zdub & Advahov Brothers- 'Trenule?ul' Suecia: Cornelia Jakobs- 'Hold Me Closer' Australia: Sheldon Riley- 'Not The Same' Reino Unido: Sam Ryder- 'SPACE MAN' Polonia: Ochman- 'River' Serbia: Konstrakta- 'In Corpore Sano' Estonia: Stefan- 'Hope'

Por su parte, la UER también ha publicado el vídeo oficial de 'SloMo', en el que se ve la actuación completa, con la realización televisiva que se utilizará en la gala final.

El vídeo obtuvo más de 100.000 reproducciones en Youtube en su primera media hora y Chanel celebra el entusiasmo de los eurofans españoles: "España no ha ganado en 50 años, pero los españoles tienen ese sentimiento, la pasión".

Mañana sabremos cuáles serán los resultados finales de esta edición de Eurovisión y si se cumplen los pronósticos o se produce algún giro inesperado.