Michael Jackson intentó superarse con una secuela de Thriller escrita por Stephen King que costó 15 millones. Pero el público no estuvo ahí para verla

Considerado aun por muchos como el mejor videoclip de la historia, Thriller de Michael Jackson ayudó a comentar el status quo del artista como el Rey del Pop. También fue uno de sus primeros contactos con la ficción y muestra de su afinidad con la estética del terror. La gran recepción además, le dejó con ganas de más.

Exactamente 14 años después del estreno de Thriller, en 1996, el artista fue con todo con una secuela espiritual llamada Ghost. Un mediometraje musical de 38 minutos que incluso se estrenó en Cannes, Ghost volvía a contar con la temática de terror que tanto había hecho suya, pero las malas críticas y la manchada imagen pública del artista acabaron haciendo que cayera en el olvido.

Escrito por el mismísimo rey del terror contactado por el propio Jackson, Stephen King escribió una historia que mostraba a los habitantes de un pueblo gótico yendo en turba a expulsar al "Maestro" de sus tierras. Maestro (Jackson), quien vive aislado en una mansión, debe demostrarles que pese a sus poderes y su particular aspecto, es inofensivo.

Con un presupuesto de 15 millones de dólares (Thriller costó medio millón), se trataba del videoclip más caro y más largo de la historia. Esto último no fue superado hasta que en 2013 llegase 'Happy', de Pharrell Williams con una duración de 24 horas, y en 2020 por Twenty One Pilots con más de 4 mil horas.

Ghost contaba con grandes valores de producción y con efectos y maquillajes profesionales de cine, incluido un concienzudo trabajo de protésicos que tenía a Jackson interpretando a varios personajes (entre ellos el odioso alcalde que quiere expulsarle del pueblo).

El mensaje fue lo que no terminó de convencer. El mediometraje fue recibido con cinismo por parte de los críticos, quien pensaron que la alegoría era muy evidente sobre la propia vida del artista, que en ese momento estaba pasando por un gran escrutinio público

La versión original era incluso más oscura

Lo curioso es que todo esto empezó como una colaboración con 'La familia Addams'. Se suponía que Jackson sacaría su video 'Is it scary' junto a la película para retroalimentarse promocionalmente. La historia original era la misma. La turba quería expulsar a Maestro de sus tierras, y él hacía todo lo posible por asustar a adultos y niños, incluyendo trucos como quitarse la piel y mostrar su esqueleto, para mostrar que no eran más que trucos de salón y en última instancia hacer que el propio alcalde se retratase por su intolerancia.

Pero aquella versión de 1993 nunca llegó a hacerse. Aun así algo del material grabado ha aguantado el paso del tiempo y ha revelado una versión más oscura y quizás hasta más personal. En una de las escenas se le instaba a la turba a insultar a Jackson de la forma más hiriente que pudieran, y los ataques de vuelta de Jackson eran agresivos.

La cancelación de la versión original se han adjudicado a varias razones logísticas como el ajustado calendario del artista, mencionado por Barry Sonenfield (director de 'La familia Addams'), pero en el momento había otra narrativa: las acusaciones de comportamiento inapropiado con un niño en el set se habían apoderado de la imagen pública del músico.

Tuvieron que pasar tres años para que saliese la versión final, retitulada Ghost y ya sin el amparo de la película. Eso sirvió a Jackson para reapropiarse de la narrativa. La versión final mantuvo casi idéntica la premisa, pero su mensaje calaba diferente. Aunque se eliminaron las escenas más agresivas como los insultos de la turba, aquella versión ganó otros "easter eggs", ya que el alcalde estaba modelado para parecerse a Tom Sneddon, el fiscal que persiguió las acusaciones contra Jackson.

Aunque para muchos fans Ghost supera incluso a Thriller en ejecución, efectos y valores de producción, culturalmente la opinión con respecto al artista estaba ya en otro sitio. Ghost se mantiene en culaquier caso como una rareza del mundo audiovisual y uno de los trabajos más ambiciosos del artista.

En Espinof | Jim Carrey venció en rating al Super Bowl en los años noventa, y en venganza, la NFL comenzó con la tradición de las espectaculares presentaciones del medio tiempo

En Espinof | 38 años después, Star Wars va a hacer canon este oscuro musical de ciencia ficción de Francis Ford Coppola y Michael Jackson