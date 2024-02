El tráiler de 'Deadpool 3' esconde un guiño a 'Secret Wars' y el final de la Saga del Multiverso de Marvel

Todos sabemos a dónde se encamina el Universo Marvel. Y, aunque no nos termine de convencer el lío multiversal, al menos somos conscientes de que 'Vengadores: Secret Wars' es el final de este camino y donde todo va a confluir. Después del tráiler de 'Deadpool y Wolverine' (por algún motivo, en España. de momento, han decidido no traducir el nombre de Lobezno) una cosa queda clara: pese al fracaso de 'The Marvels' y el desinterés multiversal general, aún no está toda la tela cortada.

La guerra secreta de Wade Wilson

Y es que hay un plano, cerca del final del tráiler, que ha llevado a conjeturas por parte de todo el mundo: a su lado, en el suelo, mientras él está tirado, podemos ver brevemente un cómic de 'Secret Wars' (más concretamente, el número 5). Pero no de la serie clásica en la que un grupo de superhéroes se enfrentaban al Todopoderoso, sino la de 2015 escrita por Jonathan Hickman que dividió el multiverso creado a lo largo de las décadas en un mundo de batalla gobernado por el Doctor Muerte. Por cierto, si os la queréis leer, aseguraos de echar un vistazo antes a lo que Hickman hizo en 'Vengadores' y 'Nuevos Vengadores'.

Como imaginaréis, todo el mundo tiene su teoría al respecto, desde quien cree que es un simple easter egg hasta el que opina que es una referencia a que el Doctor Muerte será uno de los villanos de la cinta del Mercenario Bocazas. Pero siendo una película de este personaje puede ser que, simplemente, esté leyendo tebeos para hacerse spoilers.

En su día, mientras todos los héroes estaban metidos de lleno en las 'Secret Wars', Wade Wilson se montó su propia batalla en la serie 'Deadpool's Secret Secret Wars', que, esta vez sí, le devolvía a los años 80 y le convertía en protagonista de la lucha contra el Todopoderoso. Y es que, en última instancia, el mega-crossover de 2015 era una historia fundacional de Los Cuatro Fantásticos. ¿Es posible que este guiño suponga la aparición por sorpresa de la Primera Familia de Marvel de una u otra manera? De momento todo está en el aire, pero al menos se puede afirmar que este tráiler, con 15 millones de visionados en un solo día, ha vuelto a traer, aunque sea lejanamente, la ilusión por Marvel. Habrá que ver si dura.

