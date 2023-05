"Cuando Halle Bailey calentaba la voz para cantar en 'La Sirenita', yo empezaba a llorar. Me emocionaba". Javier Bardem

El inminente estreno del remake en imagen real 'La sirenita' servirá para que el público vuelve a reencontrarse con Ariel en una película en la que también participa Javier Bardem dando vida al rey Tritón. En Espinof hemos tenido la ocasión de participar en un encuentro con el actor español en el que nos ha hablado de diferentes aspectos de la película y del estado actual de su carrera, reconociendo que "ahora he abierto mucho más la mano al tema infantil"

Su motivación para hacer la película y la canción eliminada

Bardem no ha tenido problemas en confesar que escribió al director Rob Marshall para que le fichase para la película, algo que se debe en parte a su condición de padre, ya que "es importante que los niños sepan que papá está trabajando, que hay que trabajar. Por eso también es importante que hagan películas para que vean el trabajo finalizado". Eso sí, ha querido dejar claro que sus puntos en común con Tritón son bastante reducidos:

Que tengo una hija, y ya. Bueno, imagino que a veces el miedo, la inseguridad y la expectativa de imagina a mis hijos convertirse en personas que no son. El miedo de cualquier padre y padre.

El ganador de un Óscar por su inolvidable interpretación en 'No es país para viejos' también desveló que en el rodaje "el peor de los días fue cuando rodé encima del agua en Cerdeña. Yo tenía que estar metido en el agua, me daban una cuerda y cuando tiraban tenía que contar no sé si eran 30 segundos, y yo siempre me ahogaba. Lo pasé fatal y es la que más se repitió, porque me decían "¡Que eres Tritón!" y comentó lo siguiente sobre la canción que tenía en 'La sirenita' y que finalmente fue del montaje final:

Mi canción en la película se llama 'Impossible Child', original de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda, una rock opera preciosa. La primera que canto en una película, porque empecé a ensayar en 2019, grabo en 2020, pandemia, en el 2021 hago 'Being the Ricardos' y 'Lilo, mi amigo el cocodrilo'. No se ha visto porque en la segunda parte de la canción habla de que él se da cuenta de que puede ser la razón por la que su hija quiere irse. Esa vulnerabilidad ahí hacía spoiler del final de la película, le habría quitado valor. Estará en los extras.

Sus compañeros de reparto

En la película, Bardem comparte escenas principalmente con dos personajes. Sobre Halley Bailey destacó que la actriz tiene un aura especial y que "cuando llegó a los ensayos tenía 18 años y tenía una frescura y una inocencia que me quedé flipado. Era inagotable, nunca se repetía por ella", confesando también que "cuando Halle Bailey calentaba la voz para cantar, yo empezaba a llorar. Me emocionaba". Bastante más curioso fue todo lo referente al tema de Sebastian:

Tenía tres tipos de cangrejos. Uno es el que sale, que me lo quería llevar a casa y no me dejaban. Dos, el cangrejo marioneta, que era un señor con marioneta que iba detrás de mí vestido de azul para que no se le viese y que me daba mucha risa. Y tres, que era mi favorito, los ojos del cangrejo, una bola azul con los dos ojos. Ahí es cuando yo me moría de risa, decía que no podía trabajar así, que yo soy un actor serio.

Eso sí, Bardem agradeció mucho que Daveed Diggs ('Hamilton'), el actor que presta su voz a Sebastian, estuviese siempre en el rodaje, pues "eso molaba porque entonces interactuabas". Por último, cuando 'La sirenita' original llegó a los cines, Bardem ya era mayor de edad, por lo que a él la película animada de Disney que le marcó de pequeño fue 'Dumbo': "me mató. Recuerdo lo de la madre, es que las películas de Disney pueden ser muy heavies".

En Espinof | Todos los remakes y adaptaciones en acción real de Disney ordenados de peor a mejor