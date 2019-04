"Hay una muñeca homófoba, transexuales, niñas poseídas... todo ha sido posible por los Javis". Benja de la Rosa ('Terror y feria')

Flooxer lleva unas semanas con propuestas bastante interesantes que, quizá, no podríamos ver en otros sitios. Mañana mismo, 25 de abril, estrena 'Terror y feria', una antología de seis episodios (cortitos) que mezcla lo más florido del género de terror con el humor más cañí.

Avalada y producida, por los Javis ('La llamada'), 'Terror y Feria' es fruto de la mente de Benja de la Rosa, un amante del cine fantástico y de terror que se mueve como pez en el agua en el mundo de la escena alternativa y el cine más underground. Hemos tenido oportunidad con él para poder saber más de esta comedia terroríficamente disfrutable.

"Quería hacer una fusión entre mi amor a la comedia y mi amor al terror"

Reconozco que yo de terror no soy demasiado, pero me pones cualquier cosa con humor y "pa'lante"...

Claro, es lo que quería, hacer un homenaje al género de terror que a mí me apasiona pero metiéndole también comedia, que es algo que a mí casi me sale innato. Quería hacer una fusión entre mi amor a la comedia y mi amor al terror.

¿De dónde viene la idea de montarlo así, el "venga, vamos a hacer una serie de esto" con 'Terror y Feria'?

La idea viene de hacer un homenaje a las series que me gustaban de pequeñito: las que me fascinaban como la de Hitchcock, la de Chicho Ibáñez Serrador, 'The Twilight Zone' que ahora han hecho un remake... y la idea surge de ahí. Lo que pasa es que yo llevo mucho tiempo en esta profesión pero siempre me ha dado por una escena más alternativa: por las salas off, rodando sin mucho dinero y ahí, por cierto, es donde conocí a los Javis.

En un principio, el espectáculo lo hice para teatro porque no tenía conexiones con nadie que me pudiera producir. La monté en teatro, en una salita pequeñita, y ahí es donde la vieron los Javis y me dijeron "¡Pero si esto es una serie!" y yo "sí, claro que es una serie pero ¿cómo llego yo?..."; "Tú no te preocupes, nosotros nos encargamos porque esa idea es maravillosa". Y ellos fueron los que lo gestionaron. Se encargaron de contactar con Flooxer y gracias a ellos se ha podido hacer. Si no, hubiera sido una obra de teatro alternativa.

En este sentido, se ve que 'Terror y Feria' es pequeña, es íntima, algo hecho a pequeña escala... ¿Crees que puede aprender la televisión de ahora, con internet, las webseries y plataformas como Flooxer y similares de esa escena alternativa en la que has vivido?

Yo creo que sí. Hay un capítulo, el sexto, que se llama 'Transpíritu' que lo protagonizan dos actrices trans que no tiene mucho de humor, es más bien un drama y ellas lo dicen. La escena alternativa, en la escena off, digamos, hay algo donde el ingenio no tiene límites, te puedes permitir unas licencias, unos lujos y hablar de unas cosas que luego cuando llegas al mainstream o a lo comercial no es tan fácil.

Es un caldo de cultivo que hay por debajo, donde fluyen las ideas y donde fluye todo muchísimo mejor. De hecho, en las grandes productoras, la gente de arriba se fija en lo que pasa abajo. Pero creo que en la industria musical pasa lo mismo con los que están por debajo, luego pasan los de arriba que son los que tienen el dinero, y lo captan. Yo creo que algo de eso sí deberían aprender porque ahora mismo hay muchísimas series en las grandes cadenas que cuestan millones de euros y no funcionan.

Creo que es momento de ser un poquito más atrevidos, arriesgar más, de no subestimar al público... que luego al público le pones cosas fuertes y lo ve, lo valora y lo agradece. Entonces yo creo que sí, que 'Terror y feria' puede servir para abrir un poco esa veda y que se atrevan por lo menos a arriesgar más. Por lo menos los de arriba que tienen el dinero, que no acaban de arriesgar.

'Terror y feria' puede servir para abrir un poco esa veda y que se atrevan por lo menos a arriesgar más

Ahora que estamos en un pequeño boom de las antologías de género de miedo, ¿cómo ves el género en España?, ¿crees que faltan propuestas o es un género que no termina de calar en nuestro país?

Un poco lo que veníamos hablando, veo que hay un intento de que se quiere, pero luego a la vez se quiere ganar dinero y que eso llegue a todas partes y entonces hay algo ahí donde coartan. Entonces, apuestan por un terror pues un poco como 'La monja', para todo el mundo. Hay algo donde los grandes aficionados o la gente que le gusta pues eso no acaba de... Tiene que ver con el dinero, les importa más el dinero que el arte. Hay una cosa en la que parece que quieren apostar pero luego no arriesgan.

Siempre estamos a medio camino, por eso creo que 'Terror y feria' es un pequeño milagro: hemos arriesgado, hemos apostado, hay humor, hay terror, hay cosas que salen de lo convencional, hay niños transgénero, hay transexuales... Por lo menos creo que se va a abrir una veda como de arriesgar más. Estamos en el siglo XXI, la gente no es tonta y quiere ver, más allá de que te guste o no, cosas nuevas, que se abran nuevos caminos y no la cosa convencional de siempre.

Creo que en las webseries o las series más pequeñitas de plataformas pequeñas hay que empezar a arriesgar más, aunque el público en un principio se quede un poco en shock. Ya hay que competir con cosas más potentes, porque Internet está lleno ya de cosas potentes y ahí la televisión se está quedando un poco antigua.

Cuentas en las entradillas cuáles son tus grandes referentes (Chicho Ibáñez Serrador, Hitchcock, películas de posesiones, de muñecas diabólicas...), ¿cuál es tu subgénero de terror favorito?

Mi género favorito es uno que se llama rape & revenge, que sería el "violación y venganza". No tanto la violación, porque puede ser también agresión. Pero yo una agresión y luego una venganza... a mí eso me vuelve loco. Había un capítulo que luego se cayó que iba de eso. Lo que pasa es que era muy fuerte, pero bueno yo tengo un corto que me lo han cogido en el festival de Bilbao (FANTBilbao), que es maravilloso, que va un poco de eso. Es un gay al que le pegan un palizón y en vez de quedarse amilanado va adonde los skinheads y se los va cargando uno a uno. Y es un género de agresión y que el agredido se vengue que me vuelve loco. Como no lo puedo hacer en la vida real... (risas).

Pues casi me has respondido, ¿te has quedado con ganas de meter algún género en 'Terror y Feria'?

Sí, con ese. Es que en un principio había ocho capítulos, pero no daba para tanto porque es una serie chiquitita a pesar de que están los Javis y se le ha dado una dimensión así, es una serie pequeñita. He intentado sacarle el máximo posible y rodarlo lo mejor posible pero es una serie chiquitita. No tuvimos un gran presupuesto ni nada así que de ocho pasamos a seis y ese capítulo se quedó fuera. Pero bueno, a ver si tenemos suerte y hay una segunda y podemos rodar.

'Terror y Feria' está imbuida en el macroverso de Los Javis, con participaciones especiales de muchas actrices del entorno, ¿cómo ha sido contar con la ayuda de Los Javis?

Pues la verdad es que conmigo han sido súpergenerosos, la serie prácticamente se ha podido producir por ellos. Sin ellos no se habría hecho, más allá de la cadena porque ellos hubieran apostado por una cosa o por otra.

Nosotros nos conocimos hace diez años ya, en el underground, haciendo microteatros, haciendo cosas sin dinero que así empezó 'La llamada' también, nos conocimos allí. Ellos me han respetado muchísimo, me han dado muchísima libertad, han estado super implicados. Ellos haciendo 'Operación Triunfo' venían conmigo a montar y me han dado mucha libertad. Me han dicho siempre "oye, a nosotros nos parece esto o lo otro, pero tú lo que tú quieras". Hemos tenido una comunión muy buena y me han respetado mucho porque a ellos les gusta mucho mi humor y mi universo. Me recomendaban pero al final "lo que tú quieras, que eres el creador". Yo los he sentido muy cercanos, venían al rodaje de tapadillo para que no se filtrara... pero han estado conmigo desde el proceso de escritura hasta ahora que han empezado 'Paquita'.

Conmigo han sido maravillosos porque si no hubiera sido por ellos muchas cosas me las hubieran, no sé si censurado, pero muchas cosas no habrían salido. Piensa que hay una muñeca homófoba, transexuales, niñas poseídas... es un universo que en un principio el mainstream no entendería nada y todo ha sido posible por confiar en los Javis. Me voy a tatuar su logo.

¿Qué es lo siguiente para Benja de la Rosa?

Pues estoy desarrollando dos series que también van a ser para plataformas pequeñitas y no tan pequeñitas, hay una algo más grande; y también estoy con un largo. A todo esto yo ya hice un largo underground con poquito dinero pero que llegó a Sitges y tal pero es verdad que ahora tengo un largo que me gustaría que fuera, no tampoco con dos millones, pero sí que no fuera underground. Ahí se está moviendo, con las reuniones... y esperemos que haya 'Terror y feria 2' también, que sería muy guay y conseguimos una especie de 'American Horror' [risas].