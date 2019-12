"Me halaga que comparen The Witcher con Juego de Tronos". Anya Chalotra

Este viernes 20 de diciembre llega a Netflix 'The Witcher', la esperadísima adaptación televisiva de las novelas de Andrzej Sapkowski. La plataforma hace tiempo que intensificó su campaña promocional de la misma, la cual llevó a Anya Chalotra y Freya Allan, dos de sus protagonistas, a visitar Madrid este pasado viernes.

En Espinof tuvimos la ocasión de charlar con las actrices que dan vida a Yennefer y Ciri en 'The Witcher' sobre temas tan diversos cómo su llegada a la serie, qué fue lo más laborioso del rodaje, las inevitables comparaciones con 'Juego de Tronos' o su relación con Henry Cavill. A continuación encontraréis lo más destacado que ambas comentaron.

Cómo llegaron a la serie

Me llamó bastante la atención que tanto Chalotra como Allan confesaran no conocer de nada 'The Witcher' antes de presentarse para conseguir un papel en la serie. "Fui sin la presión de interpretar a un personaje tan icónico y conseguí el papel" apuntaba Chalotra, mientras que Allan señaló esto sobre cómo acabó dando vida a Ciri:

Originalmente me ficharon para Marilka, que sale en el primer episodio, y al día siguiente de darme el papel me dijeron que la showrunner, el director y algunos productores iban a volar desde Los Angeles hasta Londres para verme como Ciri. Entonces miré quien era Ciri y supe que estaba destinada a hacer este papel. Hice la audición y creo que lloraron con una de mis escenas. Salí muy confiada y estuve dándole vueltas con mis padres y poco después, el día antes de mi cumpleaños, descubrí que me lo habían dado. El mejor regalo posible.

La evolución de Ciri y Yennefer

Sobre sus personajes, Allan destacó de Ciri que "comienza con una estructura bastante marcada en la vida. Rodeada de gente que ha sido moldeada en el mismo ambientes. (...) ero todo cambia de repente y se ve obligada a navegar a través de la brutalidad del mundo.", mientras que Chalotra apuntó lo siguiente sobre Yennefer:

La raíz de mis poderes proviene de mis inseguridades, que a su vez alimentan el caos y el caos alimenta la magia. Su fuerza realmente es la resistencia que ha ido creando como niña y es incansable, su capacidad de supervivencia por lo que pasó en su juventud.

En 'The Witcher' todos los personajes están marcados por la ambigüedad moral, algo que Allan celebró porque "así somos las personas reales. Nadie es solamente bueno o malo. Ha sido genial poder interpretar personajes reales, con su lado oscuro y luminoso", destacando a su vez que el primer episodio fue el más duro y con el que más se divirtió, ya que "después de eso Ciri está todo el rato huyendo y sintiéndose miserable". Por su parte, Chalotra apuntó una dificultad muy concreta a la hora de interpretar a Yennefer:

El mayor reto ha sido que no hemos rodado en orden consecutivo y yo perdía la noción del tiempo porque mi personaje va desde los 14 hasta los 70, eso era muy complicado.

Un debate que Chalotra zanjó rápidamente es el de en qué se ha inspirado la serie de Netflix: "No hemos basado la serie en los videojuegos en absoluto. Eso no ha tenido nada que ver en la adaptación. La hemos basado en las novelas. Sé que hay cambios, siempre los va a haber en una adaptación para darle vida. Lo hemos dado todo en la serie y espero que los fans vean eso y se involucren con la serie tanto como nosotras."

Las comparaciones con 'Juego de Tronos' y la relación con Henry Cavill

También fue Chalotra quien se animó a pronunciarse sobre las inevitables comparaciones que 'The Witcher' está teniendo con 'Juego de Tronos' antes de su estreno:

Me halaga que nos comparen a ‘Juego de Tronos’ por el éxito que ha tenido, pero no solamente por eso, también por la forma en lo que los seguidores se han metido en los personajes y las historias que se cuentan. Esperamos que pase lo mismo con 'The Witcher'.

Para finalizar, yo sentía mucha curiosidad por ver cómo había sido su relación con Henry Cavill en el rodaje, ya que la historia de la serie parece encamine a que esos tres personajes formen una especie de familia atípica y Allan desveló lo siguiente al respecto:

En pantalla es algo que todavía no hemos podido explorar porque el camino de los tres todavía no se ha unido, pero estamos deseándolo. Fuera de cámaras, nosotras estamos siempre juntas y Henry siempre estaba dándome un montón de consejos, dándome mucho apoyo. El primer dí que me conoció me dijo “Si necesitas algo, estoy aquí”. Ha sido encantador y realmente ha estado ahí.