"Namor es muy poderoso pero al final solo es un hombre intentando proteger a su familia, su cultura y su ciudad". Tenoch Huerta ('Black Panther: Wakanda Forever')

El inminente estreno de 'Black Panther: Wakanda Forever' nos trae de vuelta al mejor Marvel tras una Fase 4 que ha provocado todo tipo de reacciones entre el público. Todos los espectadores podrán comprobar el resultado final a partir de este viernes 11 de noviembre, pero antes toca hacer una parada para hablar con los dos grandes protagonistas de la función.

En Espinof tuvimos la ocasión de entrevistar en exclusiva a Letitia Wright y Tenoch Huerta, los actores que dan vida a Shuri y Namor en esta esperada secuela de 'Black Panther'. A continuación encontraréis tanto el vídeo de la charla con ambos como una transcripción ya traducida de todo lo que nos contaron ambos:

Mi primera pregunta es para Letitia. La película está marcada por la trágica muerte de Chadwick Boseman, ¿cuál fue tu reacción cuando leíste el nuevo guion por primera vez?

LETITIA WRIGHT: Mi reacción fue una gran conexión con el viaje de Shuri: Muy orgullosa de ser capaces de navegar a través de una situación tan difícil e intentar convertirlo en algo significativo. Estoy orgullosa de Ryan por hacer algo que era bastante complicado, pero creo que fuimos capaces de honrarle y al mismo tiempo que lo habíamos logrado.

Tenoch, tú no conocías a Chadwick, ¿cómo describirías el estado de ánimo durante el rodaje de aquellos que eran más cercanos a él?

TENOCH HUERTA: Claro que no le había conocido antes. Es una mezcla. Cuando la gente hablaba sobre él había una luz en sus ojos por la que podías entender que tenía que ser una buena persona. Eso es hermoso, pero, al mismo tiempo, la gente seguía adelante haciendo esta película para honrar su legado y memoria. Creo que es la mejor forma de lidiar con una pérdida, seguir adelante y dar lo mejor de ti y decir “Hey, estoy aquí y continuamos con tu legado”, y ellos hicieron que me sintiera parte de eso. Es fantástico cuando ves a un grupo de gente disfrutando lo que hace y celebrando cada día estar aquí.

Letitia, compartes bastantes escenas con Tenoch y la química entre vosotros es esencial para la película, ¿cómo fue tu primer encuentro con él y cómo trabajasteis es peculiar cercanía con él?

LETITIA WRIGHT: Fue muy sencillo conectar con Tenoch. Es muy generoso y tiene mucho talento. Una persona así de amable permite una conexión en el set. Y muy divertido, tuvimos muchos momentos entre escenas que nos partíamos de risa pero luego teníamos que ponernos serios. Trabajar con él ha sido un hermoso viaje.

Tenoch, Namor es un personaje tan complejo como Kilmonger, que también era el villano, ¿cómo abordaste a Namor, tuviste algún otro personaje como referente?

TENOCH HUERTA: Depende de encontrar ese algo para que la gente puede aceptar sus motivaciones. Simplemente intenté que fuera un ser humano, simplemente un hombre. Claro que es muy poderoso, pero al final solamente es un hombre que está intentando proteger a su familia, su cultura y su ciudad. Todo lo que le rodea que sea significativo. Les da a ellos todo y creo que al abordar así un personaje, intentando encontrar su humanidad, es maravilloso, pero no funciona si no tienes enfrente de ti a esta actriz y ese director para que el viaje sea más sencillo. Puedes encontrar todas las piezas y unirlas para crear esta bella relación, porque si no la tienen, no puedes entender la humanidad de ambos, no es sencillo completar el viaje. Se completa por ello. Es cuestión de contacto humano, porque es lo que todos buscamos, eso es lo bello de esta película.