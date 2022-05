"En 'Obi-Wan Kenobi' quería hacer algo en la línea de 'Joker' y 'Logan', aunque con un tono diferente". Deborah Chow, directora de la serie de Disney+

Ya queda muy poco para que Disney+ estrene la muy esperada 'Obi-Wan Kenobi' el próximo 27 de mayo, pero Lucasfilm está en plena campaña promocional de la serie y en Espinof hemos tenido la oportunidad de participar en una rueda de prensa virtual que ha contado con la participación de la directora Deborah Chow y los actores Ewan McGregor y Moses Ingram.

El regreso

McGregor destacó que "al final de toda entrevista que hice durante años me preguntaban si haría la secuela de 'Trainspotting' y si volvería a interpretar a Obi-Wan Kenobi". Finalmente se animó a ello por motivos que ya comentamos aquí, apuntando sobre su regreso que su versión del personaje es ahora "más cercana a la de Alec Guinness", desvelando además lo siguiente:

Todos los diálogos de Obi-Wan se siente que podría haberlos dicho Alec Guiness, y así supe que íbamos en la dirección adecuada.

El actor destacó que conoció a Ingram durante los duros entrenamientos antes de empezar a grabar, pues Ingram aclaró que "entrenamos durante unos cuatro meses antes incluso de ir al set de rodaje". Sobre Reba, su personaje, confesó que "es divertido ser mala" y que "es muy inteligente y siempre está a la ofensiva".

En lo referente al reencuentro con Hayden Christensen, McGregor destacó lo bien que se llevaron durante el rodaje de las precuelas pero que "a lo largo de los años perdimos el contacto, así que fue muy emocionante cuando volvimos a encontrarnos".

Los objetivos

Por su parte, Chow quiso dejar claro que "lo que más me motivaba era hacer una historia de personajes, en la línea, aunque con un tono diferente, de 'Joker' y 'Logan'. Que coges a un personaje de una franquicia y tienes tiempo para profundizar en él", pero también cuál era la principal prioridad:

Lo más importante era respetar el canon, pero también contar una historia original y tener una visión para ello.

Chow también destacó que la tecnología Stagecraft ha avanzado tanto desde la primera temporada de 'The Mandalorian', donde dirigió un par de episodios, "que hemos podido hacer cosas en 'Obi-Wan Kenobi' que no pudimos hacer allí", aunque no quiso entrar en detalles. Además, McGregor no dudó en alabar su trabajo y realizar una interesante reflexión a raíz de ello:

Como Deborah dirigió todos los episodios y tiene un enfoque tan singular, 'Obi-Wan' se sentía como que estábamos haciendo una película. Creo que 'The Mandalorian' se siente más episódica y 'Obi-Wan Kenobi' es como una película dividida en capítulos.

Por último, el protagonista de 'Halston' confesó que su película favorita de 'Star Wars' es "Una Nueva Esperanza, es la que cambió mi vida de muchas formas viéndola de niño".