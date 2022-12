'Avatar: El sentido del agua' sigue destrozando récords: supera los 1.000 millones de dólares recaudados y ya es una de las películas más taquilleras de la historia

El estreno de 'Avatar: El sentido del agua' se saldó con más de 400 millones de dólares en su primer fin de semana, unos datos buenísimos pero inferiores a lo esperado. Sin embargo, la película de James Cameron está aguantando de fábula y ya ha superado los 1.000 millones de dólares de recaudación.

El cielo es el límite

Hasta ahora solamente 51 películas habían sobrepasado la barrera de los 1.000 millones de dólares a lo largo de la historia del cine y 'Avatar: El sentido del agua' apenas ha necesitado 14 días para conseguirlo. Ya se da por sentado que logrará arrebatar a 'Top Gun: Maverick' -la cifra a batir es de 1.488 millones- el título de película más taquillera del año y luego habrá que ver cuál es exactamente su techo.

Recordemos que Cameron se sobró un poco en su momento al afirmar que la película debería superar los 2.000 millones de dólares de recaudación para ser rentable. Ahí sí que lo va a tener más complicado, pues solamente cinco películas lo han logrado hasta ahora. Cuestión aparte es que realmente sea esa la cantidad que determine si es una inversión rentable o no para Disney. De hecho, los expertos en estos temas apuntan a que la cifra mágica es la de 1.500 millones.

Por ahora, 'Avatar: El sentido del agua' acumula unos ingresos mundiales de más de 1.030 millones de dólares, de los cuales 317,4 pertenecen al mercado norteamericano y 712,7 al resto del mundo. También hay que destacar que todavía no muestra síntomas reales de agotamiento y que la competencia en el horizonte no es precisamente fuerte. Vamos, que ya podemos sentarnos a esperar tranquilamente por 'Avatar 3' y todo apunta a que la franquicia no se quedará allí, aunque Cameron ya está preparado ante esa posibilidad.

Por si os habéis quedado con la curiosidad, 'Avatar: El sentido del agua' ya es la película 46 más taquilla de la historia y lo más probable es que esta misma semana ya se cuele en el Top 25, que ahora mismo cierra 'Aquaman' con 1.148 millones.

