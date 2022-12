'Avatar 2': el mundo del agua a través de una complicada banda sonora que rinde homenaje a James Horner (para bien y para mal

Tras tantos años de espera, James Cameron ha vuelto por fin, a la gran pantalla. 'Avatar, el sentido del agua' es la secuela tardía de 'Avatar' (2009), aquel título que buscaba revolucionar el cine gracias a su renovado formato en tres dimensiones y que no era sino una nueva aventura para explorar las preocupaciones habituales de su guionista y director (el avance y uso de la tecnología, el ecologismo, lo militar, la pertenencia a otra comunidad, etc.).

Para llevar a cabo esta continuación (que si tiene éxito, Cameron cuenta ya con 3 nuevas propuestas que irá estrenando a lo largo de la década), el director ha recuperado al elenco original (junto a nuevas incorporaciones como Kate Winslet) y su equipo técnico de confianza, como el director de fotografía Russell Carpenter ('Mentiras Arriesgadas', 'Titanic') en detrimento de Mauro Fiore (fotógrafo de la original y ganador del Oscar por su trabajo en esta).

Sin embargo, en el apartado de la banda sonora había un hueco enorme ya que el compositor James Horner falleció en un trágico accidente de avioneta en 2015. La muerte de Horner dejaba a Pandora huérfana de una identidad musical para la continuidad de la saga.

Durante años se especuló con diferentes nombres que podían hacerse cargo del proyecto. Todo apuntaba a que el compositor conocido como Junkie XL (Tom Holkenborg) podía hacerse con semejante empresa tras trabajar tanto en 'Terminator: Destino Oscuro' como en 'Alita: Ángel de Combate', títulos en los que Cameron estaba implicado como guionista y productor. Pero fue en diciembre de 2019 cuando conocimos la noticia de que el encargado de continuar la música de 'Avatar' iba a ser Simon Franglen.

Una noticia que fue recibida de manera positiva por los aficionados de la banda sonora, pues confirmaba que el espíritu de la obra musical de Horner iba a estar presente en las nuevas películas. La paradoja es que a pesar de haber sonorizado la película más importante de 2022, este compositor es aún un absoluto desconocido.

Simon Franglen, el mejor relevo para la música de Pandora

Franglen es un compositor inglés que, tras una formación previa con Trevor Horn ('The Buggles') en su país natal, se instala en Los Ángeles a comienzos de los 90 para trabajar la electrónica en bandas sonoras de Hollywood. Inicia su carrera en este medio junto a compositores consagrados como Alan Silvestri o John Barry, al tiempo que continúa trabajando para la música comercial con infinidad de artistas de éxito (Eric Clapton, Whitney Houston, Quincy Jones, Madonna, Barbra Streisand, etc).

En el año 1997 trabaja con James Horner por primera vez en la partitura de 'Titanic', banda sonora que acaba convirtiéndose en todo un fenómeno de ventas. Franglen fue el encargado de crear todos los sonidos sintetizados que pueden escucharse en la música. En esta entrevista recuerda su trabajo para el film de Cameron:

"En Titanic tuve que persuadir a los fabricantes de que nos dejasen el equipo para que pudiese grabar los sintetizadores de la banda sonora de forma adecuada (apenas había dinero para la partitura, que es una de las razones por la que hay una enorme cantidad de temas sintetizados en Titanic".

A pesar del descomunal éxito de este trabajo (recordemos que fue merecedora del premio Óscar a mejor banda sonora dramática y mejor canción original), Horner no vuelve a contar con Franglen hasta 'Avatar', proyecto en el que estuvieron trabajando codo a codo durante 11 meses, ya que había una expectación enorme por superar el éxito musical de ‘Titanic’. La labor electrónica de Franglen debía situar al espectador en un entorno alienígena que resultase extraño y familiar al mismo tiempo.

Recordemos que gracias al triunfo de 'My heart will go on', Horner desarrolló una dinámica de cerrar sus películas con una canción para los créditos finales. 'Avatar' no iba a ser menos y con la producción de Franglen sacaron adelante el tema 'I See You', interpretado por Leona Lewis y que consiguió una nominación al Globo de Oro. Los buenos resultados obtenidos con 'Avatar' (la partitura fue la última nominación de Horner al Oscar) llevó al compositor a contar con Franglen en labores de arreglista para sus últimos proyectos: 'The Karate Kid', 'Oro Negro', 'The Amazing Spider-man', 'El Último Lobo'…

Simon Franglen

La noticia del fallecimiento de Horner, dejó huérfanos a los amantes de la música de cine y a los directores que contaban con él para sus obras. Este fue el caso de Antoine Fuqua, quien acababa de trabajar con Horner en 'Redención' y quería repetir con él para la nueva versión que estaba preparando sobre 'Los Siete Magníficos'. No esperaba que Horner le h:

"Mientras estaba haciendo la película, después de su muerte, su manager y Simon [Franglen] me llamaron y me dijeron 'James tenía un regalo para ti y queremos dártelo' (…) Vinieron a mi tráiler y me dijeron 'James te había escrito la partitura'… Me dejó sin palabras. Fue magnífico. James es una persona increíble."

Eran 7 temas que representaban el núcleo de la banda sonora. Ante esta sorpresa, Fuqua decide contratar a Franglen para que desarrolle los temas y haga justicia al último trabajo del desaparecido compositor. El resultado fue un éxito, puesto que Franglen demostró una asombrosa capacidad para mantener el espíritu y el sonido de su amigo. La partitura logró una candidatura a los premios IFMCA a la mejor banda sonora para película de acción/aventura/thriller.

Además, en 2017 se estrenó un área temática en Disneyland dedicado a 'Avatar' llamado 'Pandora: The World of Avatar' y Simon Franglen trabajó, junto a James Cameron, con los temas de James Horner para realizar una banda sonora que acompañase al espectador de esta atracción. Con estos antecedentes, era lógico que Cameron delegase en Franglen para continuar su aventura.

No ha sido el único cineasta que lo ha hecho, ya que este mismo año, el director Jean Jacques-Annaud (quien había trabajado con Horner hasta en 4 ocasiones) también eligió a Simon Franglen para poner música a su 'Arde Notre-Dame'.

La banda sonora de 'Avatar, el camino del agua': una evolución de la obra de James Horner

La música de Franglen continúa expandiendo (al igual que el metraje) el universo de Pandora, llevando más allá los temas iniciados por Horner. De hecho, Franglen homenajea al compositor hasta el punto de recurrir a expresiones orquestales típicas como son el uso del famoso "parabará" (cuatro notas para representar peligro que el compositor utilizaba de forma característica en multitud de obras), ciertas dinámicas en el desarrollo de la acción o esa forma de abrir los temas con los platillos tan del gusto del autor.

Curiosamente, la partitura funciona perfectamente mientras recurre a Horner y al sonido del primer 'Avatar' pero se queda algo coja durante el resto de la función. Los cortes de acción suponen un extraño híbrido entre sonido orquestal y electrónica (seguramente intencionado por Cameron para asemejarse al sonido blockbuster habitual de los últimos tiempos).

De hecho, estos pasajes resultan los más débiles de una banda sonora que tiene la enorme misión de continuar el camino ya empezado en 2009, contentar a un director tan exigente como James Cameron (recordemos que James Horner dijo que su experiencia juntos en 'Aliens, el regreso' fue la experiencia más miserable de su carrera) y sembrar nuevos motivos que se desarrollarán y escucharán en sucesivas entregas.

Destacar también que en la película suenan dos canciones originales en las que también ha participado el compositor: 'The Songcord' interpretada por la actriz Zoe Saldaña dentro la ficción, y que remite a los orígenes de la familia Na'vi, y 'Nothing is Lost (You Give me Strength)' del músico The Weeknd y que puede escucharse en los créditos finales, con un marcado afán comercial.

La proeza de Simon Franglen merece respeto por dignificar la obra original. Es innegable el respeto, la admiración y el talento de Franglen homenajeando a su amigo James Horner, pero el compositor necesita distanciarse y empezar a desarrollar su voz propia ya que no consigue desligarse del sonido de Horner. Incluso en piezas ajenas como la citada 'Arde Notre-Dame', el estilo de su amigo está muy presente.

'Avatar: el camino del agua' era un proyecto complicado y Franglen ha conseguido aprobar con nota pero es importante que empiece a trabajar en proyectos que le permitan desarrollar temas propios para poder convertirse en un compositor más reconocible en el ámbito de la banda sonora original. Mientras tanto, sigue emulando un sonido que funciona para el universo de 'Avatar' pero no para las demás películas.